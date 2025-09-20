Khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh tim mạch

4 người trưởng thành có 1 người mắc bệnh tim mạch

Khi tuổi thọ tăng, các yếu tố nguy cơ tích lũy thì các bệnh tim mạch cũng gia tăng. Nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp ở người cao tuổi đòi hỏi các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận cũng phức tạp hơn, ví dụ như các bệnh lý van tim, bệnh đa mạch máu… do thoái hóa xơ vữa ở người cao tuổi ngày càng gặp nhiều hơn.

Can thiệp tim mạch tại Việt Nam điều trị tim mạch phức tạp ẢNH: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN 108

Tại Việt Nam, cùng với tình trạng gia tăng các ca bệnh tim mạch phức tạp ở người cao tuổi, bệnh tim mạch cũng đang "trẻ hóa", liên quan gia tình trạng thừa cân béo phì, lối sống tĩnh tại, ít vận động, hút thuốc lá... Ước tính cứ 4 người trưởng thành có 1 người mắc bệnh tim mạch.

Thông tin trên được đại diện Phân Hội tim mạch học Việt Nam cho biết tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 11 (VICC 2025), tổ chức trong 2 ngày 20 - 21.9 tại Quy Nhơn, với hơn 1.000 chuyên gia, kỹ thuật viên trong và ngoài nước tham dự.

Theo GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội tim mạch học can thiệp Việt Nam, VICC 2025 không chỉ cập nhật kiến thức, mà còn khẳng định những bước tiến của tim mạch can thiệp Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, ca can thiệp động mạch vành đầu tiên năm 1995. Cả nước hiện có hơn 130 trung tâm tim mạch can thiệp (trước năm 2000 có 3 trung tâm) với trên 500 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp, thực hiện khoảng 100.000 - 150.000 thủ thuật tim mạch can thiệp mỗi năm.

Bên cạnh can thiệp động mạch vành thường quy mà các trung tâm trên cả nước đã triển khai, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được triển khai, bắt kịp thế giới như: can thiệp các bệnh lý động mạch vành phức tạp (tắc mạn tính, vôi hoá, nguy cơ cao); thay và sửa van tim qua ống thông; can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh; can thiệp động mạch chủ và bệnh mạch ngoại biên; điều trị suy tim, tăng huyết áp bằng thiết bị qua ống thông…

Đặc biệt, đã có 10 trung tâm làm chủ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), một kỹ thuật phức tạp và tiên tiến trong tim mạch can thiệp.

Những tiến bộ của kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại giúp hàng chục nghìn bệnh nhân tránh được các ca phẫu thuật tim hở phức tạp, với thời gian hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn.

Nhiều kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông đã trở thành biện pháp điều trị được ưu tiên lựa chọn (thay van động mạch chủ qua đường ống thông - TAVI, sửa van hai lá qua đường ống thông….), nhờ đó, thêm nhiều cơ hội điều trị cho người bệnh, đặc biệt với bệnh nhân cao tuổi có cùng lúc các bệnh mạn tính.