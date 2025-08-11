Lo ngại đột tử do bệnh tim mạch, gia tăng các ca tư vấn, sàng lọc

Trong hơn 1 tuần qua, theo PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng người đến khám bệnh tim mạch. Một số trường hợp còn đề nghị thực hiện chụp CT toàn thân để sàng lọc bệnh.

Nam bệnh nhân 20 tuổi bị đột tử, ngừng tim được cứu sống nhờ sơ cứu sốc tim rất sớm, điều trị kịp thời tại Bệnh viện E ẢNH: XUÂN THANH

Theo thông tin từ một đơn vị xét nghiệm tại Hà Nội, sau sự cố tim mạch khiến một doanh nhân tử vong mới đây, trong tuần qua, số ca xét nghiệm tự nguyện lấy mẫu tại nhà tăng lên tại một số khu vực nội thành, hầu hết đều yêu cầu làm các xét nghiệm đánh giá nguy cơ về bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), lưu ý nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ngừng tim. Trong đó, ở người trưởng thành, một số bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim là những yếu tố thường gặp. Thừa cân béo phì, đái tháo đường cũng là các yếu tố gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Cần phòng ngừa kiểm soát nguy cơ bệnh tim mạch bằng cách duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục, không để béo phì. Cần kiểm soát chỉ số đường huyết, mỡ máu; khám sức khỏe định kỳ.

Ông Hùng lưu ý thêm, cần phân biệt đột tử do ngừng tim với đột quỵ (tai biến mạch máu não).

Một cách đơn giản nhất, đột tử là "đột ngột tử vong", do ngừng tim. Khi bị ngừng tim, cần sốc tim, ép tim ngoài lồng ngực để người bệnh có nhịp tim trở lại. Với tiến bộ y học và đặc biệt, các trường hợp ngừng tim được cấp cứu đúng, nhiều người bệnh ngừng tim được cứu sống.

Còn đột quỵ, là đột ngột quỵ ngã, gục xuống, và có thể hôn mê nhưng lúc này tim vẫn đập, còn nhịp tim. Thậm chí, bệnh nhân còn nằm liệt dài ngày, nhưng không phải tử vong. Bệnh nhân cần được vận chuyển an toàn đến bệnh viện, càng sớm càng tốt.

Bác sĩ của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hướng dẫn nếu gặp người bị ngất, bất tỉnh, việc đầu tiên cần kiểm tra dấu hiệu tuần hoàn để sơ cứu đúng. Nên thực hiện bằng cách đặt tay dưới gốc hàm, cảm nhận nhịp đập của mạch cổ (động mạch cảnh).

Nếu không có mạch là đột tử. Người bệnh cần được ép tim ngay lập tức đến khi có mạch đập trở lại, đồng thời gọi cấp cứu. Mỗi giây chậm trễ là não bị tổn thương thêm.

Nếu có mạch đập là ca bệnh đột quỵ. Người bệnh cần được giữ tư thế an toàn, theo dõi nhịp thở, nhanh chóng gọi cấp cứu. Không lắc, đỡ dậy, vỗ mặt người bệnh.