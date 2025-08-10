Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

PGS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ về dự án máy sốc điện tim tại cộng đồng

Liên Châu
Liên Châu
10/08/2025 20:43 GMT+7

Nếu bị ngừng tim ngoại viện (đột tử) thì cơ hội sống thấp. Do đó, trang bị máy sốc điện cấp cứu ngừng tim đặt tại cộng đồng tăng cơ hội sống cho người bị đột tử.

Đặt máy sốc điện xách tay tại các điểm công cộng, trạm y tế xã

Chiều 10.8,  PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, đã chia sẻ về dự án phi lợi nhuận đặt máy sốc điện xách tay tại các điểm công cộng. Đây là thiết bị cho cấp cứu các trường hợp đột tử do ngừng tim.

PGS Lân Hiếu cho hay, tháng 8 này dự án sẽ khảo sát, sau đó công bố địa điểm đặt máy. Dự kiến trước mắt, sẽ đặt các máy tại các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện.

"Học trò của tôi cho biết "ở huyện chưa có máy đó", trong khi khoảng 1/2 các ca rối loạn tuần hoàn là do rối loạn nhịp tim", chuyên gia tim mạch chia sẻ.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ về dự án máy sốc tim tại cộng đồng- Ảnh 1.

Đặt máy sốc điện xách tay tại các điểm công cộng, trạm y tế giúp tăng cơ hội sống cho trường hợp đột tử do ngừng tim

ẢNH: THÚY ANH

Với vùng sâu, vùng xa, là trách nhiệm của Nhà nước. Bộ Y tế đã có dự án cấp cứu ngoại viện.

Còn tại khu vực thành phố, PGS Lân Hiếu cho biết, dự án sẽ kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, các doanh nghiệp tham gia. Ví dụ như, doanh nghiệp may mặc có thể mua và đặt máy đó tại cửa hàng của họ trên các con phố. Khi có nạn nhân cần, ở gần khu vực cửa hàng, máy đó sẽ được nhân viên cửa hàng nhanh chóng mang đến và nhân viên đó cũng được hướng dẫn về cách sử dụng.

Trước một số ý kiến lo ngại đặt máy tại các khu công cộng chỉ "3 giây biến mất cái máy", ông Hiếu cho rằng, "việc đó không thể, vì chưa thấy ở đâu lấy cắp máy này để đi bán đồng nát".

Về pháp lý cho triển khai các máy sốc điện xách tay, ông Hiếu cho hay, luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định, khi có người cần cấp cứu thì mọi người đều có trách nhiệm tham gia cấp cứu.

"Cũng có ý kiến lo ngại, nếu cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn tử vong sẽ bị liên lụy. Nhưng theo tôi, quan trọng hơn luật, đó là đạo đức con người, không ai lại lên án người không cấp cứu được người bị ngưng tim, nếu không may tình huống đó xảy ra", ông Hiếu nói.

Theo chia sẻ của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, để triển khai hiệu quả, sẽ có app lập bản đồ nơi đặt máy sốc tim, giúp người cấp cứu có thể biết nơi nào gần nạn nhân nhất, tiếp cận được nhanh nhất máy sốc tim.

"Máy sốc tim hiện có giá khoảng 20 - 30 triệu đồng/cái, nhưng một số doanh nghiệp đã liên lạc đề nghị đồng hành cùng dự án, sẽ cung cấp máy với giá nhập. Do đó, tôi nghĩ, giá sẽ rẻ hơn nhiều. Rồi về lâu dài, trong nước cũng sản xuất được", PGS Lân Hiếu cho biết thêm.

Cần phân biệt đột tử và đột quỵ

Là chuyên gia tim mạch, PGS Lân Hiếu lưu ý, để phân biệt đột tử và đột quỵ cần bắt mạch, mà dễ nhất là bắt mạch quay, mà rõ nhất là mạch bẹn. 

Nếu không còn mạch chính là đột tử, ngừng tim cần được ép tim ngay. Ngừng tim thì cố gắng nhanh chóng cấp cứu để có lại nhịp tim.

Còn người đột quỵ, có thể cũng ngã ra, không biết gì nhưng mạch vẫn có, lúc này, cần càng sớm càng tốt đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được xử trí.

PGS Lân Hiếu lưu ý thêm, đột quỵ có thể gây hôn mê nhưng vẫn sống. Nhưng có khi đột quỵ thành đột tử do không được đi cấp cứu kịp thời. 

Có người đột quỵ được đưa đến viện trong tình trạng đã cạo gió đỏ khắp người, hoặc có người dù đã hôn mê nhưng người nhà vẫn cố cạy miệng, cho uống an cung. Nguy hiểm nhất là không biết cấp cứu đột quỵ.

