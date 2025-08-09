Chiến lược điều trị đột quỵ

Trong đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới các đơn vị đột quỵ đạt chuẩn trên toàn quốc. Việc phát triển mạng lưới này sẽ được thực hiện theo mô hình "vệ tinh - trung tâm", đặc biệt ưu tiên tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, vừa bảo đảm tính hiệu quả trong đầu tư, vừa bảo đảm khả năng hỗ trợ chuyên môn liên tục giữa các tuyến.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: TUẤN MINH

Bộ Y tế sẽ xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Trung tâm đột quỵ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, làm cơ sở cho kiểm định chất lượng hoạt động theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Đây sẽ là công cụ quan trọng để chuẩn hóa năng lực điều trị, bảo đảm tính minh bạch và tạo động lực nâng cao chất lượng chuyên môn giữa các cơ sở.

Ông Thuấn cũng khẳng định đào tạo nhân lực là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ. Ngành y tế sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu về đột quỵ, tập trung vào các lĩnh vực như cấp cứu tiền viện, can thiệp mạch não và phục hồi chức năng sớm sau đột quỵ. Đặc biệt, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ tại tuyến cơ sở để rút ngắn thời gian phản ứng, tối ưu hóa "thời gian vàng" trong điều trị.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về đột quỵ, hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm: giảm tỷ lệ mắc, giảm tỷ lệ tử vong và giảm tỷ lệ tàn phế do đột quỵ. Đây là chương trình mang tính hệ thống và dài hạn, cần sự phối hợp liên ngành và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

GS Nguyễn Viết Tiến, Phó chủ tịch Tổng hội Y học VN, cho biết thêm hiện người bệnh mạn tính, người có nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ mới chỉ biết các triệu chứng cấp tính, nhưng phần chìm là các ca bệnh chưa được chẩn đoán; các yếu tố nguy cơ âm thầm tiến triển vẫn chưa được đánh giá, xét nghiệm và phát hiện sớm. Vì vậy, có nhiều ca đột ngột đột quỵ, gây tàn phế, thậm chí tử vong. Trong khi đó, nếu được quản lý nhận biết sớm thì hậu quả không xảy ra.

Từ thực trạng này, cần có các chương trình sàng lọc sớm bệnh không lây nhiễm để ngăn ngừa nguy cơ trở thành bệnh lý, như với bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ; xây dựng mô hình trạm y tế xã quản lý một số bệnh mạn tính để người bệnh được tiếp cận dịch vụ điều trị thuận lợi, được quản lý bệnh. "Nếu làm tốt, sẽ nhiều người tránh được tình trạng tàn tật do đột quỵ, do biến chứng các bệnh không lây nhiễm. Nếu được sàng lọc sớm, người bệnh mạn tính sẽ được kiểm soát bệnh hiệu quả", GS Tiến đánh giá.