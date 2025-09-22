Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tim mệt, mắt mờ – Những biến chứng nguy hiểm thầm lặng của bệnh đái tháo đường
Video Sức khỏe

Vũ Đoan
Vũ Đoan
22/09/2025 09:15 GMT+7

"Tôi bị tiểu đường ba mươi mấy năm rồi, con mắt nay mờ quá nên nói cho mấy đứa con biết. Đi khám bác sĩ bắt phải mổ, mổ con bên trái trước, 7 ngày sau lên mổ con bên phải, 2 tuần mổ 2 con mắt." cô L.T.P, một bệnh nhân đái tháo đường chia sẻ.

Không chỉ cô P, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, không ít bệnh nhân khi đi khám mắt hoặc tim mạch mới phát hiện mình đã mang biến chứng nặng do đái tháo đường.

Được ví như "sát thủ thầm lặng", đái tháo đường thường không có triệu chứng ở giai đoạn sớm.

Ở giai đoạn muộn, những biểu hiện như mờ mắt thoáng qua hay đau ngực nhẹ – tưởng chừng chỉ do tuổi tác hoặc mệt mỏi – thực chất lại là dấu hiệu tổn thương do đái tháo đường gây ra trên võng mạc hay động mạch vành. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng, như mất thị lực, đột quỵ, hay nhồi máu cơ tim...

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là hết sức quan trọng đối với người bệnh đái tháo đường. Vì vậy, đừng chờ đến khi có biến chứng, hãy hành động sớm để níu lấy một cơ hội giữ lại ánh sáng cho đôi mắt, và nhịp đập khỏe mạnh cho trái tim!


Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì?

Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì?

Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là bệnh mạn tính phổ biến ở người lớn tuổi, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài việc kiểm soát đường huyết, tiêm chủng đúng cách còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người bệnh. Vậy vắc xin hỗ trợ như thế nào trong quá trình điều trị đái tháo đường?

