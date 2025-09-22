Tim mệt, mắt mờ – Những biến chứng nguy hiểm thầm lặng của bệnh đái tháo đường

Không chỉ cô P, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, không ít bệnh nhân khi đi khám mắt hoặc tim mạch mới phát hiện mình đã mang biến chứng nặng do đái tháo đường.

Được ví như "sát thủ thầm lặng", đái tháo đường thường không có triệu chứng ở giai đoạn sớm.



Ở giai đoạn muộn, những biểu hiện như mờ mắt thoáng qua hay đau ngực nhẹ – tưởng chừng chỉ do tuổi tác hoặc mệt mỏi – thực chất lại là dấu hiệu tổn thương do đái tháo đường gây ra trên võng mạc hay động mạch vành. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng, như mất thị lực, đột quỵ, hay nhồi máu cơ tim...

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là hết sức quan trọng đối với người bệnh đái tháo đường. Vì vậy, đừng chờ đến khi có biến chứng, hãy hành động sớm để níu lấy một cơ hội giữ lại ánh sáng cho đôi mắt, và nhịp đập khỏe mạnh cho trái tim!



