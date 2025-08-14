Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
Video Sức khỏe

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Nguyễn Anh - Hoàng Quốc
14/08/2025 08:00 GMT+7

Chóng mặt kèm ù tai mang lại những phiền toái và lo lắng mà không dễ dàng để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, chóng mặt và ù tai không còn là một ẩn số đáng lo ngại. Nhiều bệnh nhân phát hiện sớm, điều trị kịp thời đã có thể phục hồi nhanh chóng.

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chóng mặt kèm ù tai mang lại những phiền toái và lo lắng mà không dễ dàng để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, chóng mặt và ù tai không còn là một ẩn số đáng lo ngại.

Tại các bệnh viện lớn, tiêu biểu như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, việc tiếp cận chẩn đoán và điều trị chứng chóng mặt – ù tai được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh 1.

Điều trị chóng mặt - ù tai tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, quy trình bắt đầu từ việc thăm khám chuyên sâu tại các khoa như Tai mũi họng hoặc Thần kinh, tùy thuộc vào triệu chứng ban đầu. Sau đó, các bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cần thiết như đo thính lực, điện não đồ, chụp MRI sọ não. Điểm đặc biệt và quan trọng nhất chính là việc hội chẩn liên chuyên khoa.

Các phương pháp điều trị hiện nay rất đa dạng, bao gồm: dùng thuốc đặc hiệu, vật lý trị liệu, liệu pháp phục hồi chức năng tiền đình, liệu pháp tâm lý để giải tỏa căng thẳng lo âu, và quan trọng nhất là điều chỉnh lối sống lành mạnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp, vai trò hỗ trợ của dinh dưỡng và các sản phẩm y tế chuyên biệt cũng góp phần đáng kể vào quá trình hồi phục.

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh 2.

Điều trị chóng mặt và ù tai cần chủ động, kiên trì và đặt niềm tin vào y học hiện đại

ẢNH: NGUYỄN ANH

Điều trị chóng mặt kèm ù tai không chỉ đơn thuần là uống thuốc, mà là cả một hành trình: hành trình lắng nghe và hiểu rõ cơ thể mình, hành trình hợp tác chặt chẽ cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, và hành trình đặt trọn niềm tin vào y học hiện đại. Khi chúng ta chủ động, kiên trì, chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.

Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh 1.

Để hiểu rõ hơn về chứng chóng mặt kèm ù tai, và nhận được những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia hàng đầu, mời quý vị đón xem Chương trình tư vấn "Chóng mặt kèm ù tai: Chuyện không của riêng ai" với sự tham gia của Tiến sĩ - Bác sĩ Lý Xuân Quang, Trưởng khoa Tai mũi họng và Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Thị Ngọc Quyên, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh trên kênh Youtube chính thức của bệnh viện.

Chương trình được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Abbott Việt Nam.

Tin liên quan

Chóng Mặt Ù Tai: Đừng để phiền toái thành nguy hiểm!

Chóng Mặt Ù Tai: Đừng để phiền toái thành nguy hiểm!

Chóng mặt kèm ù tai là những thông điệp từ cơ thể mà bạn đừng nên xem nhẹ, bởi đây có thể là tín hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe. Lắng nghe cơ thể sớm, chủ động tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Khám phá thêm chủ đề

chóng mặt Ù tai chóng mặt kèm ù tai Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM
