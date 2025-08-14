Chủ động chẩn đoán, điều trị chóng mặt ù tai từ gốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chóng mặt kèm ù tai mang lại những phiền toái và lo lắng mà không dễ dàng để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, chóng mặt và ù tai không còn là một ẩn số đáng lo ngại.

Tại các bệnh viện lớn, tiêu biểu như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, việc tiếp cận chẩn đoán và điều trị chứng chóng mặt – ù tai được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Điều trị chóng mặt - ù tai tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, quy trình bắt đầu từ việc thăm khám chuyên sâu tại các khoa như Tai mũi họng hoặc Thần kinh, tùy thuộc vào triệu chứng ban đầu. Sau đó, các bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cần thiết như đo thính lực, điện não đồ, chụp MRI sọ não. Điểm đặc biệt và quan trọng nhất chính là việc hội chẩn liên chuyên khoa.

Các phương pháp điều trị hiện nay rất đa dạng, bao gồm: dùng thuốc đặc hiệu, vật lý trị liệu, liệu pháp phục hồi chức năng tiền đình, liệu pháp tâm lý để giải tỏa căng thẳng lo âu, và quan trọng nhất là điều chỉnh lối sống lành mạnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp, vai trò hỗ trợ của dinh dưỡng và các sản phẩm y tế chuyên biệt cũng góp phần đáng kể vào quá trình hồi phục.

Điều trị chóng mặt và ù tai cần chủ động, kiên trì và đặt niềm tin vào y học hiện đại ẢNH: NGUYỄN ANH

Điều trị chóng mặt kèm ù tai không chỉ đơn thuần là uống thuốc, mà là cả một hành trình: hành trình lắng nghe và hiểu rõ cơ thể mình, hành trình hợp tác chặt chẽ cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, và hành trình đặt trọn niềm tin vào y học hiện đại. Khi chúng ta chủ động, kiên trì, chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.