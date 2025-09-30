Tô bún riêu 5.000 đồng của cặp vợ chồng U.80

Không bảng hiệu, nằm sâu trong hẻm 08, đường Trần Chiên (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ), quán bún riêu của ông Nguyễn Văn Hùng (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (71 tuổi, thường gọi dì Bảy) vẫn đông khách tìm đến. Không gian dân dã, khách ngồi dưới tán cây xoài già, bên cạnh dòng sông mát rượi dẫn ra chợ nổi Cái Răng.

Mỗi sáng, hơn 9 giờ, ông bà mang bàn ghế, nổi nước súp nghi ngút khói ra lò than, bày biện nguyên liệu gọn gàng rồi bắt đầu đón khách. Ông Hùng vui tính, đon đả như “lễ tân” của quán. Còn hương vị bún riêu thì do bà Bé tự mày mò công thức, tạo nên nồi nước lèo đậm đà riêng biệt.

Nồi bún riêu nghi ngút khói là kế sinh nhai của gia đình bà Bé Ảnh: Thanh Duy

Một tô bún ở đây có huyết vịt, chả lụa, bò viên, riêu cua, ngò gai và những con tôm khô đỏ au. Nhưng điểm đặc biệt không chỉ ở hương vị, mà ở cách bán của đôi vợ chồng già. Khách gọi tô 5.000 đồng, 10.000 đồng hay 20.000 đồng đều được phục vụ như nhau, đầy đủ topping.

Bà Bé chia sẻ: “Thí dụ, người ta khó khăn thì nói dì ơi con chỉ còn 10.000 đồng, cũng bán. 5.000 đồng cũng bán, 20.000 đồng cũng bán. Nhiều khi khách xin thêm rau, thêm cục ‘nhưn’ (chả), thêm huyết, dì cũng cho luôn chứ đâu có tính tiền”.

Sự phóng khoáng ấy khiến quán trở thành chốn quen của nhiều người lao động nghèo. Có khách ăn xong thú thật không có tiền trả, hoặc xin ghi nợ, ông bà đều vui vẻ chấp nhận.

Tô bún riêu đầy đủ Topping Ảnh: Thanh Duy

Cuộc sống của ông bà vốn chẳng dư dả. Trước đây từng chèo ghe bán cà phê, đá bào trên chợ nổi, sau mới chuyển qua bán bún. Cả hai người con trai đều mất vì bệnh tật, hiện ông bà sống trong căn nhà tình thương, gánh bún riêu là kế sinh nhai duy nhất.

Khách quen vẫn thương tình mà lui tới ủng hộ, trong đó có sinh viên, người lao động nghèo, và cả những vị khách xa lạ tìm đến chỉ để ăn một tô bún ấm lòng.