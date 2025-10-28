Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Indonesia dè chừng 'vũ khí lợi hại' của U.23 Việt Nam: Nhân vật đặc biệt là…

Thu Bồn
Thu Bồn
28/10/2025 13:39 GMT+7

Trang Bola.com (Indonesia) đánh giá Nguyễn Đình Bắc là một trong năm cầu thủ đáng chú ý nhất tại SEA Games 33, khi gọi anh là vũ khí lợi hại của U.23 Việt Nam và đặt ngang hàng với những ngôi sao trẻ hàng đầu khu vực như Struick hay Yotsakorn.

Trang báo Indonesia - Bola mới đây đăng tải bài viết với tiêu đề "5 ngôi sao Đông Nam Á đáng chú ý tại SEA Games 2025: Quân bài trẻ và nguy hiểm". Bài viết điểm danh 5 cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt tại môn bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan. Trong số đó, U.23 Việt Nam có 1 đại diện: Nguyễn Đình Bắc.

"Đình Bắc là cầu thủ chủ chốt của U.23 Việt Nam"

Bola nhận định: "Một cái tên được kỳ vọng rất nhiều ở SEA Games 2025 là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này sẽ là vũ khí lợi hại trên hàng công của đội bóng sao vàng. Anh là cầu thủ chủ chốt giúp Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025. Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu. Đình Bắc có nhiều kinh nghiệm thi đấu cấp độ quốc tế. Bên cạnh thành tích ở cấp độ U.23, chân sút sinh năm 2004 còn ghi được 2 bàn thắng sau 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Việc trang Bola sử dụng cụm từ "vũ khí lợi hại" để mô tả Đình Bắc cho thấy truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo của U.23 Việt Nam. Trang báo xứ sở vạn đảo cho rằng Đình Bắc sẽ là nhân tố khiến hàng phòng ngự của đối phương phải dè chừng.

Truyền thông Indonesia dè chừng 'vũ khí lợi hại' của U.23 Việt Nam: Nhân vật đặc biệt là…- Ảnh 1.

Đình Bắc là một trong những gương mặt được kỳ vọng trên hàng công của U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh Đình Bắc, 4 cầu thủ khác được Bola đánh giá là "nguy hiểm" tại SEA Games 33 gồm Rafael Struick (Indonesia); Fergus Tierney (Malaysia), Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Sandro Reyes (Philippines).

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18.12. Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng MalaysiaLào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.

Đội U.23 Việt Nam chính thức bước vào thi đấu vào lúc 16 giờ ngày 7.12, gặp đội Lào. Trận "chung kết" của bảng đấu giữa Việt Nam Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 11.12.

Môn bóng đá nam ở SEA Games 33 được tổ chức trên 3 sân bóng, thuộc 3 thành phố. Bảng A có đội chủ nhà Thái Lan sẽ đá trên sân Tinsulanon, sức chứa 30.000 chỗ ngồi tại TP.Songkhla. Trong khi đó bảng B có U.23 Việt Nam thi đấu trên sân 700th Annivesary tại TP.Chiangmai có sức chứa 15.000 chỗ ngồi. Bảng C có U.23 Indonesia đá tại sân quốc gia Rajamangala (thủ đô Bangkok).

