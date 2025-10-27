Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
27/10/2025 11:26 GMT+7

So với 2 giải quốc tế chính thức gần nhất gồm giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vòng loại U.23 châu Á 2026 hồi tháng 9, đội tuyển U.23 Việt Nam hứa hẹn còn khó đoán hơn, với khả năng bổ sung những gương mặt nhiều triển vọng.

Nhân tố "khổng lồ" ở hàng hậu vệ

Ở hàng thủ, có đến 2 trung vệ sở hữu thể hình cực tốt chưa hề xuất hiện tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2026. Cả 2 trung vệ này đều đang khoác áo CLB HAGL. Người đầu tiên là cầu thủ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Trung vệ này đã được thử sử dụng ở một số trận đấu giao hữu của U.23 Việt Nam trong những tháng gần đây, cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tiềm năng của trung vệ đang khoác áo CLB HAGL.

U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không? - Ảnh 1.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (thứ 3 từ phải sang) sở hữu thể hình cực tốt

Ảnh: HAGL FC

Quang Kiệt còn khá trẻ, chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh đã có mùa giải thứ 2 thi đấu tại V-League. Kinh nghiệm của Đinh Quang Kiệt ngày một tốt lên. Trong khi đó, Nguyễn Văn Triệu là phương án chiến thuật ở CLB HAGL. Cầu thủ này cao 1,88 m, cũng thuộc hàng rất cao trong số các trung vệ nội.

Mỗi lần được tung vào sân thay thế cho vị trí của Quang Kiệt hoặc trung vệ ngoại Jairo, Nguyễn Văn Triệu luôn hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như ở trận đấu giữa CLB HAGL với Thể Công Viettel tại vòng 8 V-League tối 26.10, Nguyễn Văn Triệu vào sân thay Đinh Quang Kiệt gặp chấn thương, và Nguyễn Văn Triệu góp công giúp HAGL đánh bật các đợt tấn công của Thể Công Viettel, giúp đội bóng phố núi có chiến thắng.

Nếu Quang Kiệt và Văn Triệu cùng được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay và vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 vào tháng 1 năm sau, hàng thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có thể hình rất đẹp. Với những Quang Kiệt, Văn Triệu, cộng thêm Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam không kém về thể hình so với bất kỳ đội bóng nào tại các giải này. Khi đó, bóng bổng không còn là bất lợi, mà sẽ trở thành lợi thế của chúng ta.

Hàng tấn công U.23 Việt Nam có thêm nhân tố mới

Ở tuyến trên, có 1 chân sút không có tên trong danh sách của U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng thi đấu khá tốt trong thời gian gần đây tại V-League, đó là Đinh Xuân Tiến. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở 2 vị trí gồm tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi.

U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không? - Ảnh 2.

Đinh Xuân Tiến (10) sẵn sàng trở lại đội tuyển U.23 Việt Nam

Ảnh: Ngọc Dương

Đinh Xuân Tiến không có lợi thế về mặt thể hình, anh chỉ cao 1,67 m. Nhưng bù lại, cầu thủ này có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng dứt điểm tốt. Xuân Tiến cũng không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khi anh là thành viên của đội U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á năm 2023, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nếu Đinh Xuân Tiến xuất hiện bên cạnh những cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn…, anh có thể hỗ trợ tích cực cho những cầu thủ này, cũng như làm tăng sự đa dạng cho các pha tấn công của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Việc U.23 Việt Nam càng lúc càng có nhiều lựa chọn về mặt nhân sự, sẽ giúp cho tính cạnh tranh của đội bóng tăng lên, kích thích các cầu thủ phấn đấu không ngừng. Đồng thời, việc này cũng giúp cho các phương án chiến thuật của HLV Kim Sang-sik được mở rộng, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ trở nên khó đoán hơn tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Đinh Xuân Tiến Kim Sang-sik HAGL Nguyễn Văn Triệu Thể Công Viettel hoàng anh tuấn U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận