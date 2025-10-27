U.23 Việt Nam gọi trung vệ cao 1,95 m và tiền đạo 1,67 m: Tại sao không?

Nhân tố "khổng lồ" ở hàng hậu vệ

Ở hàng thủ, có đến 2 trung vệ sở hữu thể hình cực tốt chưa hề xuất hiện tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2026. Cả 2 trung vệ này đều đang khoác áo CLB HAGL. Người đầu tiên là cầu thủ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Trung vệ này đã được thử sử dụng ở một số trận đấu giao hữu của U.23 Việt Nam trong những tháng gần đây, cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tiềm năng của trung vệ đang khoác áo CLB HAGL.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (thứ 3 từ phải sang) sở hữu thể hình cực tốt Ảnh: HAGL FC

Quang Kiệt còn khá trẻ, chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh đã có mùa giải thứ 2 thi đấu tại V-League. Kinh nghiệm của Đinh Quang Kiệt ngày một tốt lên. Trong khi đó, Nguyễn Văn Triệu là phương án chiến thuật ở CLB HAGL. Cầu thủ này cao 1,88 m, cũng thuộc hàng rất cao trong số các trung vệ nội.

Mỗi lần được tung vào sân thay thế cho vị trí của Quang Kiệt hoặc trung vệ ngoại Jairo, Nguyễn Văn Triệu luôn hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như ở trận đấu giữa CLB HAGL với Thể Công Viettel tại vòng 8 V-League tối 26.10, Nguyễn Văn Triệu vào sân thay Đinh Quang Kiệt gặp chấn thương, và Nguyễn Văn Triệu góp công giúp HAGL đánh bật các đợt tấn công của Thể Công Viettel, giúp đội bóng phố núi có chiến thắng.

Nếu Quang Kiệt và Văn Triệu cùng được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay và vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 vào tháng 1 năm sau, hàng thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có thể hình rất đẹp. Với những Quang Kiệt, Văn Triệu, cộng thêm Hiểu Minh (1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam không kém về thể hình so với bất kỳ đội bóng nào tại các giải này. Khi đó, bóng bổng không còn là bất lợi, mà sẽ trở thành lợi thế của chúng ta.

Hàng tấn công U.23 Việt Nam có thêm nhân tố mới

Ở tuyến trên, có 1 chân sút không có tên trong danh sách của U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng thi đấu khá tốt trong thời gian gần đây tại V-League, đó là Đinh Xuân Tiến. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở 2 vị trí gồm tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi.

Đinh Xuân Tiến (10) sẵn sàng trở lại đội tuyển U.23 Việt Nam Ảnh: Ngọc Dương

Đinh Xuân Tiến không có lợi thế về mặt thể hình, anh chỉ cao 1,67 m. Nhưng bù lại, cầu thủ này có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng dứt điểm tốt. Xuân Tiến cũng không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khi anh là thành viên của đội U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á năm 2023, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nếu Đinh Xuân Tiến xuất hiện bên cạnh những cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn…, anh có thể hỗ trợ tích cực cho những cầu thủ này, cũng như làm tăng sự đa dạng cho các pha tấn công của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Việc U.23 Việt Nam càng lúc càng có nhiều lựa chọn về mặt nhân sự, sẽ giúp cho tính cạnh tranh của đội bóng tăng lên, kích thích các cầu thủ phấn đấu không ngừng. Đồng thời, việc này cũng giúp cho các phương án chiến thuật của HLV Kim Sang-sik được mở rộng, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ trở nên khó đoán hơn tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.