Bí quyết giúp HAGL đánh bại Thể Công Viettel, HLV Popov nói điều rất bất ngờ

Đối thủ "trong tầm ngắm" của HAGL

Dù vậy, việc HAGL gây khó cho Thể Công Viettel là điều mà chúng tôi đã dự báo từ trước. Kỳ thực, lối chơi của Thể Công Vietteo vào lúc này rất phù hợp để HAGL tạo nên 1 trong những cú sốc lớn nhất từ đầu giải đến giờ.

HAGL phát huy thành công lối đá phản công Ảnh: Minh Trần

Thể Công Viettel chơi thiên về tấn công, trong khi thời gian gần đây HAGL chỉ ngán các đội bóng đá thiên về phòng ngự, giữ bóng chắc nơi tuyến giữa, chứ không đẩy cao đội hình ép sân HAGL. Một khi đối thủ giữ bóng chắc, HAGL hầu như không có cơ hội thực hiện các tình huống chuyền dài trong các pha phản công nhanh. Ngược lại, với các đội chơi thiên về tấn công, sẵn sàng đẩy cao đội hình sang phần sân đối phương, HAGL nhìn thấy khoảng trống ở hàng phòng ngự của họ để phản công.

Cách thức mà HAGL đánh bại Thể Công Viettel trong trận đấu diễn ra chiều 26.10 phản ánh điều đó. HAGL chơi với số đông cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà, còn Thể Công Viettel sớm đẩy cao đội hình tấn công. Thể Công Viettel bị thủng lưới trước từ một tình huống mất tập trung trong việc kèm người, để trung vệ Jairo của HAGL trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn.

HAGL được phô diễn sở trường

Sau bàn thua, Thể Công Viettel càng tỏ ra nôn nóng trong tấn công, trước khi họ bị trừng phạt bởi đòn phòng ngự phản công và chuyền dài mà HAGL thực hiện. Trong bàn thắng thứ 2 của đội phố núi, bóng được chuyền vượt tuyến cho Ryan Hà, trước khi cầu thủ này tăng tốc phá bẫy việt vị, rồi sút tung lưới Thể Công Viettel trong thế không người kèm.

HAGL rất giỏi chơi bóng bổng Ảnh: Minh Trần

Sau khi dẫn trước đến 2 bàn, HAGL gần như lùi toàn bộ đội hình về bảo vệ khu vực cấm địa của họ. Thể Công Viettel lúc này chỉ còn mỗi một cách tấn công là dội bóng bổng vào khu vực 16,50 m của HAGL. Tuy nhiên, lối chơi này không khác nào lấy sở đoản của mình đối đầu với sở trường của đội bóng phố núi.

HAGL có thủ môn Trần Trung Kiên cao đến 1,91 m, cùng sải tay dài, bắt bóng bổng rất giỏi. Họ có các trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m) cực kỳ lợi thế trong các pha không chiến. Thậm chí, ngay cả khi Quang Kiệt chấn thương phải rời sân, đội bóng phố núi vẫn còn trung vệ Nguyễn Văn Triệu (1,88 m) cao lớn, chống bóng bổng rất tốt. Thế nên các pha dội bóng bổng vào khu cấm địa của HAGL thường không mang lại tác dụng, thường bị chặn đứng bởi các cầu thủ phòng ngự cao lớn vừa nêu.

Chiến thắng của HAGL trước Thể Công Viettel 1 lần nữa phản ánh rằng HAGL đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng (tính đến trước giờ bóng lăn), họ đã nghiên cứu rất kỹ HLV Popov của Thể Công Viettel. HAGL yếu hơn, nhưng riêng ở trận đấu với Thể Công Viettel, họ là đội có sự chuẩn bị tốt hơn, đánh giá về đối thủ chính xác hơn.

Sau trận, HLV Popov của đội khách phát biểu: "Điều duy nhất tôi muốn nói là tôi xin chúc mừng HAGL vì đã giành được 3 điểm, vậy thôi. Tôi không muốn nói thêm gì về bóng đá Việt Nam nữa. Tôi chỉ có mặt ở đây vì tôn trọng giới truyền thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên, thế thôi. Đây chỉ là một trận đấu. Chúng tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến về phía trước. Đơn giản là như vậy. Cảm ơn, chúc mọi người mọi điều tốt lành".