Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL lại 'át vía' HLV Popov, bất ngờ đánh bại Thể Công Vietttel: Chiến thắng đầu tiên quý hơn vàng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
26/10/2025 19:12 GMT+7

Chiều 26.10 trên Pleiku Arena, HAGL đã bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel 2-1 để có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025 - 2026, kéo dài chuỗi bất bại và dớp 'át vía' kỳ lạ trước HLV Popov.

HAGL lại 'át vía' HLV Popov, bất ngờ đánh bại Thể Công Vietttel: Chiến thắng đầu tiên quý hơn vàng- Ảnh 1.

HLV Popov chưa bao giờ thắng được HAGL

ảnh: Minh Trần

HAGL khởi đầu thuận lợi

HAGL bước vào trận đấu thuộc vòng 8 với quyết tâm rất cao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở LPBank V-League 2025 - 2026, sau 6 trận đấu chỉ toàn thua (3 trận) và hòa (3 trận), tạm xếp áp chót.

Trong khi đó, Thể Công Viettel tinh thần đang lên cao sau trận thắng CLB Đà Nẵng ở vòng trước để vươn lên xếp nhì bảng. Tuy nhiên, mục tiêu giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Velizar Popov đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Khá ngạc nhiên là trong 45 đầu tiên, thông số giữa 2 đội xếp nhì ở 2 nửa đầu bảng xếp hạng chênh lệch lại không quá nhiều, khi HAGL kiểm soát bóng 42,3% (Thể Công Viettel là 57,7%), sút trúng mục tiêu trên tổng số lần dứt điểm là 3-4 (3-5).

HAGL lại 'át vía' HLV Popov, bất ngờ đánh bại Thể Công Vietttel: Chiến thắng đầu tiên quý hơn vàng- Ảnh 2.

Jairo đánh đầu mở tỷ số cho HAGL

ảnh: Minh Trần

Trận đấu cũng không dễ dàng cho cả 2, nếu nhìn vào số đường chuyền hiệp 1 của HAGL là 126 (Thể Công Viettel là 172). Tuy nhiên, HAGL lại làm tốt điều mấu chốt là bàn thắng, khi quả đá phạt từ cánh phải của Vĩnh Nguyên giúp Jairo đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số ở phút 25.

Chiến thắng ngọt ngào

Bước sang hiệp 2, HLV Popov liên tục thúc giục học trò dâng cao tấn công, gây sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ HAGL, đặc biệt sau khi trung vệ U.23 Việt Nam Quang Kiệt bị đau phải rời sân ở phút 55, thay bằng Văn Triệu (Ryan Hà cũng thế chỗ Minh Tâm - người ghi bàn đầu tiên cho HAGL ở V-League 2025 - 2026).

Chỉ 6 phút sau, Ryan Hà đã lạp tức để lại dấu ấn khi trừng phạt hàng thủ dâng cao của Thể Công Viettel, thoát xuống phá bẫy việt vị và sút tung nóc lưới đánh bại thủ thành Văn Việt, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL trong sự sững sờ của HLV Popov.

HAGL lại 'át vía' HLV Popov, bất ngờ đánh bại Thể Công Vietttel: Chiến thắng đầu tiên quý hơn vàng- Ảnh 3.

Ryan Hà ghi bàn đầu tiên cho HAGL

ảnh: Minh Trần

Bản thân HLV Popov, sau rất nhiều danh hiệu tại Việt Nam, trong trận đấu không ít lần giơ tay ngẩng đầu than trời khi chứng kiến Thể Công Viettel chơi chuệch choạc trước HAGL - đội bóng  ông vẫn chưa hiểu vì sao mình chưa thắng nổi một lần nào.

Lần lượt hàng loạt sự thay đổi người đã được HLV Popov thực hiện như Hữu Thắng, Xuân Tiến, Danh Trung nhằm tăng hỏa lực cho Thể Công Viettel, trong đó có tình huống Lucas sút tung lưới thủ môn Trung Kiên ở phút 77, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong cơn mưa trên sân Pleiku Arena vào những phút cuối, Lucas đã có bàn gỡ 1-2 ở phút 90+13, nhưng quá trễ để lật ngược thế cờ, giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025 - 2026. Thể Công Viettel chỉ biết tự trách mình về thất bại đầy bất ngờ, một lần nữa kéo dài thành tích kém cỏi kỳ lạ của HLV Popov trước HAGL.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Ngày thi đấu 25.10 của vòng 8 V-League đã chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc, chứng kiến Đỗ Hoàng Hên ghi bàn giúp Hà Nội FC áp sát nhóm đầu, trong khi Ninh Bình FC mạnh mẽ bứt xa.

