Lịch thi đấu HAGL mới nhất: Ông Vũ Tiến Thành chạm trán HLV Popov, cực nóng ở Pleiku

Cơ hội để HAGL phát huy lối chơi phản công sở trường

HAGL dưới sự dẫn dắt của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi, sẽ tiếp Thể Công Viettel trên sân Pleiku vào chủ nhật (26.10). Dưới bàn tay nhào nặn của HLV giàu cá tính Popov, Thể Công Viettel đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 15 điểm sau 7 trận, còn HAGL xếp cuối bảng với chỉ 3 điểm sau 6 trận. Nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện trên đầu đội bóng phố núi. Cuộc đấu trí của những nhà cầm quân sẽ trở nên hấp dẫn và nóng bỏng.

HLV Popov cá tính mạnh mẽ Ảnh: Minh Tú

Giám đốc kỹ thuật HAGL Vũ Tiến Thành (phải) cũng rất sắc sảo Ảnh: Minh Tú

HAGL (áo vàng) đang xếp cuối bảng xếp hạng V-League Ảnh: Đông Nghi

Thể Công Viettel hơn HAGL về lực lượng, về phong độ, cũng như về niềm tin trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, biết đâu đây sẽ là trận đấu mà HAGL dễ đá hơn so với các trận khác. Vị thế và vị trí của đôi bên hiện tại khiến người ta dễ hình dung Thể Công Viettel sẽ đá tấn công trong trận đấu sắp diễn ra, với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL, nhằm tiếp tục đeo bám đội đầu bảng Ninh Bình.

Vấn đề là Thể Công Viettel càng chơi thiên về tấn công, HAGL sẽ càng dễ đá trong trận đấu này. Đội bóng phố núi hiện sở trường đá phòng ngự phản công. HAGL ngại nhất những đội chơi chậm rãi, đá với đội hình lùi thấp. Ngược lại, trước các đối thủ chơi thiên về tấn công, sẵn sàng đẩy cao đội hình dồn ép mình, HAGL có vẻ rất ưa chuộng.

Được nhiều hơn mất

Nếu Thể Công Viettel đẩy cao đội hình tấn công, HAGL sẽ có điều kiện sử dụng những đường chuyền vượt tuyến, có điều kiện cho các cầu thủ ở phía trên của họ đua tốc độ trước hàng thủ đã dâng cao của đối phương. Có thể tuyến trên của HAGL không giỏi kiểm soát bóng trước hàng thủ được tổ chức tốt, những hàng thủ có đủ người để bịt hết các khoảng trống. Nhưng trước những hàng phòng ngự đã mỏng người vì dâng cao, cầu thủ ở tuyến trên của HAGL sẽ có nhiều không gian để hoạt động.

Đội bóng phố núi thích chơi phòng ngự phản công Ảnh: Minh Tú

Vả lại, khi thi đấu với Thể Công Viettel, cầu thủ HAGL sẽ không gặp áp lực. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ rất ít người kỳ vọng vào 1 chiến thắng của đội bóng phố núi trước đoàn quân của HLV Popov (người Bulgaria). Một khi tâm lý thoải mái, cầu thủ HAGL sẽ thanh thoát hơn trong các pha dứt điểm, từ đó xác suất để họ ghi bàn sẽ cao hơn những trận đã qua.

Đằng nào thì HAGL vẫn thường xuyên gây thất vọng trước nhiều đối thủ khác nhau từ đầu V-League 2025-2026 đến giờ, nên với họ lúc này, gặp đội mạnh như Thể Công Viettel có lẽ cũng không khác với việc gặp các đội ở tầm trung hay các đội yếu. Nếu HAGL có thể gây bất ngờ trước Thể Công Viettel, họ sẽ khiến cả V-League chú ý. Ngược lại, nếu họ "lỡ" thua thêm 1 trận nữa trước đội đang đứng nhì bảng xếp hạng, có lẽ Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và các học trò cũng có lý do để nói rằng do đối thủ quá mạnh!