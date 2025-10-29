Lộ diện đội hình U.23 Việt Nam đấu SEA Games: Đã có người chắc suất đá chính?

U.23 Việt Nam ổn định hàng thủ

U.23 Việt Nam chỉ còn hơn 1 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 33, sẽ diễn ra vào tháng 12.

Dù vậy, quá trình rèn quân hướng tới sân chơi này thực tế đã bắt đầu vào tháng 7. Nói vậy là bởi, chính những giải đấu như U.23 Đông Nam Á 2025 hay vòng loại U.23 châu Á 2026 là bước đệm để HLV Kim Sang-sik rà soát đội hình, đánh giá nhân tố tiềm năng nhằm hướng tới chiến dịch giành vàng ở Thái Lan.

Sau 2 giải đấu, 4 tuần huấn luyện cùng 7 trận toàn thắng, ông Kim đã nhìn ra tiềm năng học trò. "Các cầu thủ tận tâm, chuyên nghiệp và tuân thủ chiến thuật. Họ cũng đủ tiềm năng khoác áo đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) chạy nước rút tới SEA Games ẢNH: MINH TÚ

Trong đó, với màn thể hiện nổi bật, những nhân tố then chốt ở hàng thủ gần như chắc chắn đá chính ở SEA Games 33. Thủ môn Trần Trung Kiên đã bắt chính 7 trận ở 2 giải đã qua ở U.23 Việt Nam, trước khi lên tuyển và tiếp tục bắt chính trận lượt về với Nepal. Người gác đền sinh năm 2003 có tới 6 trận sạch lưới, cùng màn thể hiện ổn định. Chiều cao ấn tượng (1,91 m), sải tay dài, kỹ thuật bắt bóng toàn diện, bên cạnh kinh nghiệm được làm dày hàng ngày nhờ ra sân thường xuyên... đã tạo nên thủ môn trẻ toàn diện bậc nhất hiện nay.

Ở SEA Games 33, vị trí của Trung Kiên sẽ được đảm bảo, trong bối cảnh những thủ môn trẻ khác như Cao Văn Bình (SLNA) hay Nguyễn Tân (TP.HCM) còn khoảng cách về trình độ, bản lĩnh.

Hàng phòng ngự cũng được xây xong. Bộ ba trung vệ là Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh đã thay nhau lên tuyển ở 2 đợt tập trung tháng 6 và 9. Lý Đức vào sân hiệp 2 trước Malaysia, trong khi Hiểu Minh đá chính ở trận lượt về gặp Nepal.

Lý Đức gần như chắc suất ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không chỉ đang chơi ở V-League và là 3 trung vệ tốt nhất U.23 hiện nay, hàng thủ của thầy Kim còn ăn ý nhờ nhiều tháng gắn bó cùng nhau. Lý Đức mang lại sức chiến đấu, Nhật Minh tranh chấp và hỗ trợ tấn công tốt, trong khi Hiểu Minh đọc tình huống và chơi bóng bổng ổn.

U.23 Việt Nam đã vô địch SEA Games 30 (2019) và 31 (2022) đều trên nền tảng hàng thủ chắc chắn, ổn định. HLV Kim Sang-sik đang đi lại con đường này, khi ở những trận gần nhất, ông luôn ưu tiên giữ nguyên nhân sự hàng thủ.

Ở hai biên, Phi Hoàng và Văn Khang sẽ tạo nên cuộc ganh đua ở cánh trái, còn Anh Quân dù đang được ưu tiên ở cánh phải, nhưng đừng quên HLV Kim còn những chân chạy khác như Đức Phú (CLB Công an TP.HCM) hay Hồng Phúc (Thể Công Viettel). Cuộc đua sẽ ngã ngũ trong tháng 11, khi ông Kim lựa chọn xong đội hình đá SEA Games.

Những vị trí còn phân vân

Tuyến giữa U.23 Việt Nam là nơi HLV Kim Sang-sik chưa tìm được đáp án.

Xuân Bắc là gương mặt nổi trội bậc nhất thời gian qua, khi liên tục đá chính ở giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, sau đó được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Xuân Bắc cũng chỉ mới có 8 trận đá tại V-League cho PVF-CAND.

Kinh nghiệm của tiền vệ sinh năm 2003 cũng rất mỏng, nếu đặt cạnh những ứng viên như Thái Sơn hay Văn Trường.

Xuân Bắc cần thời gian ẢNH: MINH TÚ

Thái Sơn được HLV Philippe Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2023, từng thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Trong màu áo Thanh Hóa, Thái Sơn đã chơi 90 trận trên mọi đấu trường, con số ấn tượng với tiền vệ mới 22 tuổi. Thái Sơn dù chưa chiếm được lòng tin của thầy Kim khi ra sân với thời lượng hạn chế, nhưng với kinh nghiệm, anh vẫn là lựa chọn đảm bảo.

Văn Trường cũng lên tuyển năm 2023, rồi được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính ở trận giao hữu với Nga (tháng 9.2024). Ông Kim từng gọi Văn Trường là nhân tố "tương lai bóng đá Việt Nam". Dù sau đó, Văn Trường dần trồi sụt, song tiền vệ của Hà Nội vẫn là gương mặt quan trọng mà chưa thể khai thác hết tiềm năng.

Bên cạnh tuyến giữa cần thời gian để sàng lọc, hàng tiền đạo cũng chưa ổn định, khi HLV Kim Sang-sik đã dùng 7 công thức tấn công ở 7 trận đã qua. Mỗi cầu thủ như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Công Phương... đều có khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng ngoại trừ Đình Bắc, số còn lại chưa mang lại cảm giác yên tâm.

Ông Kim cần một trọng pháo đúng nghĩa cho SEA Games 33. Thời gian đang đếm ngược, đòi hỏi câu trả lời phải đến sớm.