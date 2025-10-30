Đội tuyển Việt Nam sẽ nhập tịch, quyết đấu dàn sao Âu Mỹ tại FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam gặp 'núi lớn'

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã hé lộ kế hoạch tổ chức giải đấu mang tên FIFA ASEAN Cup trong tương lai gần, hội tụ đủ 11 quốc gia ASEAN, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Thực tế lâu nay, các đội tuyển Đông Nam Á đã có sân chơi AFF Cup (tổ chức 2 năm 1 lần), nhưng FIFA ASEAN Cup hứa hẹn mang tới những nét mới lạ. Bởi lẽ, FIFA ASEAN Cup được FIFA đứng ra tổ chức và bảo trợ.

Bên cạnh uy tín tăng lên so với AFF Cup (vốn không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA), FIFA ASEAN Cup nhiều khả năng sẽ nằm trong khuôn khổ FIFA Days.

Đội tuyển Việt Nam sẽ xưng vương ở FIFA ASEAN Cup? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đồng nghĩa, các đội tuyển tham dự có thể triệu tập đầy đủ quân số mạnh nhất. Sẽ không có chuyện các CLB có quyền từ chối nhả người, một khi giải đấu vô địch Đông Nam Á nằm dưới sự điều hành của FIFA.

Trước đây, các đội dự AFF Cup không thể triệu tập cầu thủ đang chơi tại châu Âu và Nam Mỹ (do trùng thời điểm thi đấu của CLB). Điều đó dẫn tới chất lượng giải thấp, vì vốn dĩ các đội tuyển có nhiều cầu thủ con lai như Indonesia, Malaysia chỉ có thể dùng cầu thủ bản địa.

FIFA ASEAN Cup được cho là sẽ khắc phục khiếm khuyết này, khi mở đường cho Indonesia, Malaysia, Thái Lan triệu tập những gương mặt tối ưu đang thi đấu tại châu Âu.

Do đó, không ngạc nhiên khi truyền thông Indonesia là bên hào hứng nhất, trước viễn cảnh những ngôi sao nhập tịch xứ vạn đảo như Jay Idzes (Venezia, Ý), Thom Haye (Almere City, Hà Lan), Ragnar Oratmangoen (Dender, Bỉ), Nathan Tjoe-A-On (Heerenveen, Hà Lan), Justin Hubner (Cerezo Osaka, Nhật Bản), Maarten Paes (Dallas FC, Mỹ) hay Rafael Struick (ADO Den Haag, Hà Lan)... sẽ tham gia sân chơi Đông Nam Á.

Indonesia có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup ẢNH: PSSI

Dù Indonesia gục ngã trước ngưỡng cửa World Cup, nhưng khó phủ nhận năng lực của dàn sao nhập tịch đã đưa đội bóng xứ vạn đảo lên đẳng cấp mới. Indonesia đã thắng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Trung Quốc, hòa Úc... ở vòng loại thứ ba. Suất đá play-off giúp Indonesia trở thành đội Đông Nam Á ở gần World Cup nhất.

Tại AFF Cup 2024, do không thể gọi cầu thủ nhập tịch gốc Âu, nên Indonesia đã chơi bằng đội hình toàn nội binh đá giải trong nước. Song, đội tuyển Việt Nam cũng phải vất vả mới thắng được 1-0. Khi Indonesia có đủ lực lượng nhập tịch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vấp phải cửa ải khổng lồ.

Tương tự, Thái Lan hay Malaysia đều chẳng thiếu "anh tài" đang chơi tại châu Âu, chưa kể Philippines cũng có sẵn lực lượng Phi kiều chơi tại Anh, Đức.

Do vậy, chặng đường đến ngai vàng FIFA ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam sẽ gập ghềnh hơn nhiều so với AFF Cup.

Kế sách nào cho thầy Kim?

So với các đối thủ hàng đầu, đội tuyển Việt Nam có lực lượng con lai "đuối" nhất. 100% quân số đội tuyển đang chơi tại V-League, không ai đá ở nước ngoài.

Những Việt kiều từng nổi danh như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh cũng chỉ có quốc tịch Việt Nam khi đã về V-League thi đấu.

Và đến lúc này, cả hai đều không giữ được đẳng cấp châu Âu, thậm chí không trội hơn quá nhiều so với lực lượng nội binh.

Các nhân tố trẻ (áo trắng) cần thêm cơ hội ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024 nhờ "hơi thở" Xuân Son, một ngoại binh được cấp quốc tịch sau khi tích lũy đủ 5 năm chơi bóng tại nước sở tại. Sau Xuân Son, đã có thêm Đỗ Hoàng Hên có quốc tịch. 2 trung vệ Gustavo Sant Ana (Đà Nẵng) và Janclesio Almeida (Ninh Bình), cùng tiền đạo Geovane Magno (cũng khoác áo Ninh Bình) là những ngoại binh tiếp theo nhận được đề xuất cấp quốc tịch Việt Nam.

Khác với những đối thủ dùng con lai, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng mở đường cho ngoại binh nhập tịch, phần lớn đã chứng tỏ đẳng cấp và có thời gian thấu hiểu bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, lực lượng Việt kiều với Patrik Lê Giang, Adou Minh, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna, Pierre Lamothe dù có năng lực, trình độ, nhưng liệu đã vượt cầu thủ nội và đủ giỏi để nâng tầm đội tuyển hay chưa, vẫn còn chờ HLV Kim Sang-sik thẩm định.

Khi đối thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam có thể cũng sẽ men theo xu hướng để tăng cường chất lượng, thể hình. Song nhìn chung, ông Kim không có nguồn cầu thủ "nhập ngoại" đẳng cấp như Indonesia và Thái Lan.

Chúng ta vẫn cần dựa vào cầu thủ nội, với cốt lõi là đào tạo trẻ. "VFF sẽ không chạy theo xu hướng nhập tịch ồ ạt, mà cần đầu tư cho các tuyến trẻ như U.23, U.20, U.17", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Tự đứng trên đôi chân của mình là cách bền vững nhất. HLV Kim sẽ "mượn SEA Games, U.23 châu Á để mài giũa năng lực học trò, tạo đường băng kế cận để những phi cơ trẻ trung cất cánh lên đội tuyển trong tương lai không xa.