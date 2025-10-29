VFF tiếp nhận thư xin lỗi của Thái Lan vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam, FAT cam kết không sai sót

FAT sang Việt Nam xin lỗi sự cố sai Quốc kỳ

Chiều nay (29.10), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã tiếp đoàn công tác của FAT do Madam Pang ủy quyền, sau sự cố nghiêm trọng về vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc. Đặc biệt, cùng đi với đoàn FAT còn có nhân vật quan trọng của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Tổng thư ký Winston Lee.

Sự cố xảy ra ở lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025, khi chủ nhà Thái Lan (ban tổ chức giải) đã sử dụng Quốc kỳ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam. Sự cố gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và lãnh đạo FAT

Phó chủ tịch FAT đọc thư xin lỗi của Madam Pang

Trong cuộc làm việc chiều 29.10, Phó chủ tịch FAT đã trao thư xin lỗi của FAT tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ngay đầu buổi làm việc, Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT (Madam Pang) gửi tới VFF. Trong thư, Chủ tịch FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. FAT đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.

Trong thư nhấn mạnh: “FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”.

Ngay trong tối 28.10, trên trang fanpage chính thức của FAT cũng đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: “FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà AFF kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

VFF đánh giá cao tinh thần cầu thị của FAT

Về phía VFF đã ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà FAT thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.