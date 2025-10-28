Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sự cố nhạy cảm khi bốc thăm đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á: Sai Quốc kỳ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/10/2025 18:28 GMT+7

Nước chủ nhà Thái Lan đã có nhầm lẫn tai hại trong khâu chuẩn bị Quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch futsal U.19 Đông Nam Á 2025.

Futsal Việt Nam chung bảng đội nào?

Theo kết quả bốc thăm, tại giải vô địch futsal U.19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.19 futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Giải sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29.12 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết để tranh suất vào chung kết.

Sự cố nhạy cảm khi bốc thăm đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á: Sai Quốc kỳ- Ảnh 1.

Futsal Việt Nam có nhiều tài năng trẻ để sẵn sàng tranh tài ở các giải khu vực

ẢNH: VFF

Ở giải vô địch futsal U.16 Đông Nam Á 2025, 5 đội tuyển tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tranh hạng Ba. Giải được tổ chức cùng địa điểm với giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Nonthaburi (Thái Lan).

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho hai giải đấu khu vực sắp tới, đội tuyển futsal U.19 và U.16 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung tập luyện từ ngày 16.11 tại TP.HCM.

Sự cố nhạy cảm khi bốc thăm đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á: Sai Quốc kỳ- Ảnh 2.

Sự cố đáng trách tại lễ bốc thăm

Ảnh: Chụp màn hình

Một sự cố rất đáng tiếc đã xuất hiện tại lễ bốc thăm, khi nước chủ nhà Thái Lan đã chuẩn bị nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc. Điều này khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam tỏ ra bất bình. Trong khi đó, phía nước chủ nhà lẫn AFF vẫn chưa lên tiếng về sự cố này.


