Đặt cược bóng đá quốc tế: Tối đa bao nhiêu là vừa, những quan điểm trái chiều

Ý kiến chưa đồng nhất

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong văn bản góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế gửi Bộ Tài chính mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu đề xuất đáng chú ý về giới hạn mức đặt cược bóng đá quốc tế.

Cụ thể, xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

VCCI đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày ẢNH: REUTERS

Con số 100 triệu đồng/người/ngày VCCI đưa ra cao gấp 10 lần so với mức Bộ Tài chính nêu tại dự thảo nghị định. Còn theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP, mức đặt cược tối đa là 1 triệu đồng/sản phẩm/người/ngày.

"Theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần như dự thảo nghị định quá thấp so với thực tiễn thị trường, chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao. Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý", VCCI nêu.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nghiêng về phương án của Bộ Tài chính.

"Nhiều người dân có máu mạo hiểm rất cao, nên tạo ra sân chơi hợp pháp nhưng không quá khuyến khích việc cá cược bóng đá. Thực tế cho thấy đã xảy ra nhiều trường hợp cá nhân, gia đình suy sụp vì thua cá cược, nếu khuyến khích có thể gây ra những hệ lụy không đáng về kinh tế cũng như đạo đức, xã hội", ông Hiếu nói.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Ngọc Tú (Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) lại có phần đồng tình với cách lập luận VCCI đưa ra.

"Trên thế giới nói chung, khu vực châu Á nói riêng, đặc biệt là Đông Á, nhu cầu về giải trí thể thao, cá cược ngày càng lớn. Thời gian qua, dù Việt Nam chưa có chính sách rõ ràng về đặt cược bóng đá nhưng thực tế việc đặt cược vẫn diễn ra.

Nếu cấm tuyệt đối thì không bàn, nhưng khi đã cho thí điểm thì phải làm sao để cơ bản đáp ứng được nhu cầu, tránh chuyện được đặt cược chính thức, hợp pháp nhưng nhiều người chơi vẫn chọn thị trường ngầm", ông Tú nhấn mạnh.

Vị chuyên gia đề xuất giới hạn đặt cược tối đa ít nhất ở mức khoảng 30 - 50 triệu đồng/người/ngày trong giai đoạn đầu. Sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, cần đánh giá lại quá trình thí điểm, nếu thấy mức này chưa hợp lý thì có thể điều chỉnh tăng lên hoặc giảm xuống cho phù hợp, cân bằng các yếu tố.

Phải quản chặt người tham gia đặt cược bóng đá quốc tế, quản lý dòng tiền

Theo VCCI, nâng mức giới hạn đặt cược bóng đá tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm.

Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Chỉ cho phép đặt cược bóng đá quốc tế các giải đấu không do VFF quản lý, tổ chức

Ông Tú lưu ý, mục tiêu cuối cùng của việc thí điểm là đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp thông lệ quốc tế, song phải tránh các tác động tiêu cực.

"Cần làm sao để quản lý người chơi, quản lý dòng tiền tốt. Hiện nay, hoạt động cờ bạc biến tướng rất phức tạp, không quản lý cẩn thận, cá cược bóng đá cũng có thể biến tướng thành cờ bạc tràn lan. Vì vậy, phải xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá để sau thí điểm có thể hoạch định chính sách phù hợp, không gây hệ lụy tới tình hình kinh tế - xã hội", ông Tú nói.

Nhắc tới lo ngại nếu giới hạn mức đặt cược tối đa quá thấp có thể dẫn tới tình trạng khó cạnh tranh với thị trường ngầm, ông Hiếu lập luận, khi người dân có nhiều cơ hội để làm giàu, kiếm tiền hơn thì có thể "máu cờ bạc" sẽ giảm xuống, việc tham gia cá cược bóng đá cũng bớt đi.

"Đầu tháng 9, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc này có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý, tiến tới thực sự tạo sân chơi mới về tài sản mã hóa. Đây là không gian mà những người thích đầu tư mạo hiểm, có thể tham gia", ông Hiếu gợi ý.