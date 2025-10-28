Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Xin cha bỏ bia’

Linh Nhi
Linh Nhi
28/10/2025 16:00 GMT+7

Trang thông tin của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội đã có bài viết khá thú vị về cầu thủ trẻ Lý Trung Hiếu, khi ăn mừng đã để lộ chiếc áo có ghi dòng chữ đặc biệt.

Trong trận đấu giữa U.14 Hà Nội và U.14 Hoài Đức tại vòng 3 giải bóng đá U.14 các CLB khu vực phía bắc 2025, cầu thủ Lý Trung Hiếu đã tạo nên hình ảnh được chú ý trên mạng xã hội, đó là khi cậu ăn mừng với chiếc áo có dòng chữ “Xin cha bỏ bia”. 

‘Xin cha bỏ bia’- Ảnh 1.

Lời khẩn cầu của Lý Trung Hiếu dành cho cha

‘Xin cha bỏ bia’- Ảnh 2.

Chàng trai trẻ biết lo lắng cho đấng sinh thành

Bốn chữ đó dù ngắn gọn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của cầu thủ khoác áo số 4 dành cho bố. 

Chia sẻ về câu chuyện đằng sau, cầu thủ 14 tuổi cho biết: "Hiện tại, bố của em có dấu hiệu của bệnh lý về gan cũng như tiểu đường. Em cảm thấy rất buồn bởi những người bạn xung quanh không nghĩ cho sức khỏe của bố. Em rất lo và mong bố dừng uống bia lại để ổn định sức khỏe nên mới nghĩ ra cách đó. Trước trận, một số bạn khác đã giúp em làm chiếc áo đó và thống nhất rằng, nếu có ai ghi bàn thì cho em "ăn mừng cùng" để gửi thông điệp của mình. Cả nhà đã xem được hình ảnh đó và gọi điện cho em, bố cũng hứa rằng sẽ hạn chế việc sử dụng bia. Em rất vui vì điều đó". 

‘Xin cha bỏ bia’- Ảnh 3.

Lý Trung Hiếu đá ở vị trí hậu vệ của U.14 Hà Nội

Ảnh: CLB

Lý Trung Hiếu là hậu vệ của U.14 Hà Nội đang tranh tài tại giải bóng đá U.14 các CLB khu vực phía bắc 2025. Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng bén duyên với lò đào tạo của đội bóng thủ đô, Lý Trung Hiếu luôn nỗ lực hết sức, vượt qua nỗi nhớ nhà và chinh phục ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đối với cầu thủ nhí, bố và gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất. 

"Bố em là người rất tốt, sống tình cảm và thẳng thắn. Bố luôn dặn dò em rằng phải sống cũng như tập luyện thật chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người. Giấc mơ lớn nhất của em lúc này là cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó. Bố, mẹ, anh hai ở nhà cứ yên tâm, con sẽ làm hết sức, tương lai đã có con lo", Lý Trung Hiếu bộc bạch. 

 Một điều thú vị khác về Lý Trung Hiếu, đó là cậu thần tượng Sergio Ramos, chơi ở vị trí trung vệ cũng rất thích viết lời bài hát giống như cầu thủ người Tây Ban Nha.

