Khó cản bước CLB Ninh Bình

CLB Ninh Bình cái gì cũng mạnh...

Thời điểm này, CLB Ninh Bình đang sở hữu hàng công mạnh nhất V-League khi ghi trung bình 2,5 bàn/trận. Đội bóng cố đô Hoa Lư có nhiều nhân tố sở hữu hiệu suất ghi bàn rất tốt, như Daniel Dos Anjos, Gustavo Henrique (cùng 4 bàn), Hoàng Đức (3 bàn), Đức Chiến, Geovane Magno (cùng 2 bàn)… Ngoài ra, họ còn có 5 cầu thủ khác đã lập công, rải đều cả 3 tuyến. Chính sự đa dạng này đã giúp Ninh Bình có thể tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ, giành được 6 chiến thắng, 2 trận hòa.

Ninh Bình có những cá nhân xuất sắc như Hoàng Đức (giữa) và ngoại binh chất lượng ẢNH: MINH TÚ

Ở khâu phòng ngự, Ninh Bình cũng là một trong những đội làm tốt nhất. Văn Lâm và đồng đội có số bàn thua trung bình thấp thứ 3 giải là 0,88 bàn thua/trận, chỉ kém Thể Công Viettel (0,75 bàn thua/trận) và CLB Công an Hà Nội (0,83 bàn thua/trận). Thủ môn Văn Lâm dần lấy lại phong độ, thường xuyên có những pha cứu thua ấn tượng. Bộ tứ vệ gồm Patrick Marcelino, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho chơi gắn kết và đảm bảo được sự chắc chắn.

Về mặt lối chơi, Ninh Bình cũng thích nghi rất nhanh với chiến thuật mà HLV Gerard Albadalejo xây dựng. HLV người Tây Ban Nha đề cao tính kiểm soát, chỉ đạo học trò chủ yếu chơi bóng ngắn, tích cực phối hợp nhóm, và đây cũng là lối chơi mà HLV Việt Thắng áp dụng ở giải hạng nhất mùa trước. CLB Ninh Bình vẫn giữ được "trục xương sống" gồm Văn Lâm, Ngọc Bảo, Hoàng Đức và chiêu mộ thêm các tân binh sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt để đáp ứng lối chơi bóng ngắn như Ngọc Quang, Quang Nho, Đức Chiến, Bảo Toàn… Ninh Bình chiêu mộ ngoại binh khôn ngoan khi đem về những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở V-League như Geovane, Gustavo, Janclesio. Ba cầu thủ này có vai trò quan trọng, vừa đóng góp về mặt chuyên môn, vừa góp phần giúp các cầu thủ đồng hương Brazil là Patrick, Dos Anjos hòa nhập nhanh với đội bóng mới, môi trường mới.

Tinh thần thi đấu của CLB Ninh Bình cũng rất tuyệt vời. Học trò HLV Albadalejo không ít lần bị đối thủ dẫn trước nhưng vẫn nỗ lực, duy trì sức ép đều đặn để ghi các bàn quan trọng và giữ được mạch bất bại. Họ ghi đến 5 bàn thắng sau phút 80, một con số khá ấn tượng. Với sự kết hợp giữa chất lượng đội hình đồng đều, chiều sâu chiến thuật và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, Ninh Bình đang thực sự tạo ra khoảng cách lớn so với các đối thủ cạnh tranh. Việc chỉ thi đấu ở V-League và Cúp quốc gia cũng là lợi thế của Ninh Bình so với những ứng viên vô địch khác như CLB Công an Hà Nội, Nam Định (phải chơi thêm Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á). Nếu duy trì được sự ổn định, Ninh Bình hoàn toàn đủ sức vô địch V-League ngay khi vừa giành quyền thăng hạng.