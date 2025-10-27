Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chạy thẳng lên tốp 2, HAGL bị đẩy xuống tận đáy

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
27/10/2025 21:22 GMT+7

CLB CAHN vươn lên nhì bảng sau chiến thắng quả cảm trước CLB CA TP.HCM, trong khi CLB Nam Định vẫn tiếp tục 'ngủ mê' sau 2 tháng liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chạy thẳng lên tốp 2, HAGL bị đẩy xuống tận đáy- Ảnh 1.

CLB CAHN xếp nhì bảng sau nhờ đánh bại CLB CA TP.HCM

ảnh: Minh Tú

CLB CAHN lên nhì bảng V-League

Vòng 8 LPBank V-League 2025 - 2027, đội Công an TP.HCM (CA TP.HCM) vắng 3 ngoại binh Mathaus, Utzig và Endrick vì chấn thương đã chơi khá vất vả trước CLB Công an Hà Nội (CAHN). Đội CA TP.HCM chơi thiếu người từ phút 19, và để Alan (CLB CAHN) sút thủng lưới ở phút 35. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng CLB CA TP.HCM 1-0, giúp CLB CAHN tạm vươn lên nhì bảng với 17 điểm sau 7 trận đã đấu, kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá. Một kết quả xứng đáng với năng lực và phong cách chơi bóng tấn công mạnh mẽ của thầy trò HLV Mano Polking.

Trong khi đó, CLB CA TP.HCM lỡ mất cơ hội vươn lên, tạm hài lòng với 1 suất trong tốp 5 với 14 điểm. Đó là kết quả đáng khích lệ của đội quân do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt, trong cảnh có nhiều trụ cột, đặc biệt là các ngoại binh đang liên tục gặp chấn thương,

CLB Nam Định gây thất vọng, CLB Đà Nẵng lỡ cơ hội vàng

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chạy thẳng lên tốp 2, HAGL bị đẩy xuống tận đáy- Ảnh 2.

CLB Nam Định (trắng) đá 5 trận liền chưa biết thắng

ảnh: CLB Nam Định

CLB Đà Nẵng bước vào vòng 8 với áp lực rất lớn khi bị đẩy xuống chót bảng với chỉ 5 điểm. Họ đã có cơ hội rất lớn để thoát khỏi vị trí nguy hiểm khi sớm dẫn bàn trước CLB Nam Định, trước khi Lucas gỡ hòa 1-1 giật lại 1 điểm cho đội chủ sân Thiên Trường.

Dễ hiểu cho sự tiếc nuối của Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, vì một chiến thắng có thể giúp đội bóng sông Hàn vươn lên giữa bảng, thay vì nằm ở vị trí áp chót cực kỳ nguy hiểm (bằng 6 điểm nhưng tạm xếp trên đội chót bảng HAGL nhờ hiệu số phụ). HAGL bị đẩy xuống đáy, tiếp tục đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chạy thẳng lên tốp 2, HAGL bị đẩy xuống tận đáy- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau vòng 8 V-League

ảnh: Chụp màn hình

CLB Nam Định thoát được 1 trận thua nhưng chưa thoát được chuỗi trận "ngủ mê" của mình,  bước sang tháng thứ 2 liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng tại V-League với 5 trận chỉ gồm toàn hòa và thua.

Sau vòng 8, nhà đương kim vô địch tạm xếp hạng 8 với chỉ 8 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

