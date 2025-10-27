Tuyển thủ U.23 Việt Nam ghi bàn, Đà Nẵng hòa tiếc nuối ĐKVĐ Nam Định: Tân HLV ‘suýt khóc’

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Phi Hoàng (21, mở tỷ số phút 14) ngăn cản đường đi bóng của Văn Đạt ảnh: CLB Nam Định

So U.23 Việt Nam sút tung lưới CLB Nam Định

Ông Nguyễn Trung Kiên đã ra mắt CLB Nam Định trong vai trò HLV trưởng với vô vàn khó khăn, khi nhà đương kim vô địch có tới 2/3 đội hình vắng mặt vì chấn thương, khi tiếp đón CLB Đà Nẵng có nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam đang rất khát điểm sau 2 trận thua liên tiếp.

Việc không thể có sự phục vụ của Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn Caio, Romulo, Percy Tau, Kylle Farren… đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của CLB Nam Định, thể hiện rõ qua sức tấn công trở nên rời rạc, thiếu đột biến.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi trong một tình huống tấn công chớp nhoáng ở phút 14, CLB Đà Nẵng sau một loạt pha dứt điểm đã mở tỷ số trận đấu, khi tuyển thủ U.23 Việt Nam Phi Hoàng sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh mà không gặp bất kỳ áp lực nào từ hàng thủ CLB Nam Định.

Lâm Ti Phông trong vòng vây cầu thủ Đà Nẵng ảnh: CLB Nam Định

Bàn thắng này càng khiến đội chủ sân Thiên Trường thêm nặng nề, không chỉ trong lối chơi mà còn là những bước chạy, hoặc những cái thở dài sau các quả tạt quá sai địa chỉ. Đó còn là vấn đề tâm lý sau 2 tháng trời CLB Nam Định không thắng nổi ở LPBank V-League 2025 - 2026.

CLB Nam Định nhớ Xuân Son

Sang hiệp 2, HLV Trung Kiên tung hàng loạt cầu thủ vào sân để cải thiện hàng công như Romulo, Đình Sơn, Văn Kiên và Hoàng Anh. Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng họ không thể áp đặt được lối chơi tấn công mạnh mẽ đã giúp họ có 2 chức vô địch V-League liên tiếp.

Trong khoảng 20 phút cuối, khi CLB Đà Nẵng quyết định hạ thấp đội hình, phòng ngự số đông để bảo toàn điểm số trong lúc chờ thời cơ phản công nhanh thì CLB Nam Định đã tạo ra nhiều áp lực hơn ở 1/3 sân đội khách.

Lucas (trái) tìm lại 1 điểm gian nan cho CLB Nam Định ảnh: clb nam định

Chưa bao giờ CLB Nam Định nhớ Xuân Son đến thế sau khi chứng kiến các chân sút tung tới 13 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 trong số đó đi trúng đích, trước hàng thủ CLB Đà Nẵng đã thủng lưới đến 12 lần ở 7 trận trước.

Phải đến phút 89, khi trung vệ Lucas được đẩy lên cao chơi như tiền đạo thì CLB Nam Định mới tạo ra được khác biệt, khi cầu thủ cao 1,93 m này đã bật cao đánh đầu đón đường tạt từ biên trái của đồng đội để gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này giúp HLV Nguyễn Trung Kiên tránh được một thất bại trên sân Thiên Trường, còn CLB Đà Nẵng tiếc ngẩn người về 3 điểm quý như vàng bị vuột khỏi tay.

Tuy nhiên rất rõ ràng rằng, phía trước HLV Trung Kiên và CLB Nam Định sẽ là rất nhiều thách thức, không chỉ cơn "bão chấn thương" mà còn là bài toán thể lực và tinh thần đang có rất nhiều vấn đề của nhà đương kim vô địch.