Khó khăn chồng chất với CLB Đà Nẵng, thủ môn Bùi Tiến Dũng nghỉ dài hạn

Trận đấu thuộc vòng 7 giữa Thể Công Viettel và CLB Đà Nẵng diễn ra hôm 20.10 đánh dấu sự trở lại của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong màu áo đội bóng sông Hàn, sau 3 trận liên tiếp vắng mặt.

Dù vậy, niềm vui tái xuất của "người hùng Thường Châu" đã nhanh chóng biến thành nỗi buồn lớn. Anh chỉ có thể đứng vững trong khung thành CLB Đà Nẵng 15 phút, trước khi phải rời sân bằng cáng với vẻ mặt đau đớn. Trước đó, ở một pha lao ra cản phá tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng tiếp đất không tốt và phải nằm sân. Sau khi chụp MRI, thủ môn gốc Thanh Hóa được xác định đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương này cũng đồng nghĩa rằng mùa giải 2025 - 2026 đã sớm khép lại với Bùi Tiến Dũng.

Mùa giải 2025 - 2026 sớm khép lại với thủ môn Bùi Tiến Dũng (trái) ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại, CLB Đà Nẵng còn 2 thủ môn là Phan Văn Biểu và Đặng Tuấn Hưng. Theo điều lệ giải, các đội bóng có quyền bổ sung thêm thủ môn vào bất cứ thời điểm nào, nếu một thủ môn không thể tiếp tục thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Nhiều khả năng đội chủ sân Hòa Xuân sẽ tính đến phương án tìm kiếm thêm một "người gác đền" mới để trám chỗ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đây là tổn thất lớn về nhân sự với CLB Đà Nẵng, khi Bùi Tiến Dũng đang chơi ổn định và được xem là trụ cột của đội bóng kể từ giai đoạn 2 của mùa trước. Thủ thành 28 tuổi đã góp công không nhỏ giúp đội bóng sông Hàn trụ lại sân chơi bóng đá cao nhất VN, khi thi đấu xuất sắc ở cuối mùa và đặc biệt là trong trận play-off sống còn với CLB Trường Tươi Đồng Nai.

CLB Đà Nẵng lại gồng mình đua trụ hạng

Đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn dù không rớt hạng, nhưng nhanh chóng phải đối mặt với những chông gai mới, rơi vào cảnh chật vật ngay trong giai đoạn đầu V-League 2025 - 2026. Khi mùa giải mới trải qua 7 vòng đấu, đội bóng sông Hàn đã được liệt vào danh sách sẽ phải đua trụ hạng. Đội hiện xếp ở vị trí thứ 12 với 5 điểm.

Hàng công của CLB Đà Nẵng thi đấu ổn với bộ đôi tiền đạo David Henen (Bỉ) và Milan Makaric (Serbia). Hai chân sút này thay nhau lập công cho đội bóng sông Hàn, hiện cùng có 3 bàn thắng. Dù vậy, vấn đề lớn nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Lê Đức Tuấn lúc này nằm ở khả năng phòng ngự. Không ít lần CLB Đà Nẵng đã mất điểm đáng tiếc, khi hệ thống phòng ngự thi đấu thiếu bản lĩnh và không thể giữ được lợi thế dẫn bàn trong thời khắc then chốt của trận đấu. Sau 7 trận tại V-League, đội chủ sân Hòa Xuân ghi được 7 bàn, nhưng thủng lưới đến 12 lần. Cựu trung vệ của HAGL Kim Dong-su gia nhập từ đầu mùa thể hiện khá tốt, nhưng một mình cầu thủ người Hàn Quốc là không đủ để giúp CLB Đà Nẵng tránh khỏi những bàn thua, khi các vệ tinh xung quanh thi đấu chưa chắc chắn.

Từ đây cho đến trước dịp FIFA Days tháng 11, CLB Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách. Đội bóng sông Hàn chạm trán với những đối thủ đáng gờm, lần lượt là CLB Nam Định (vòng 8), SLNA (vòng 9), CLB Công an TP.HCM (vòng 10) và CLB Hải Phòng (vòng 11).



