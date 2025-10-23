Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khó khăn chồng chất với CLB Đà Nẵng, thủ môn Bùi Tiến Dũng nghỉ dài hạn

Nghi Thạo
Nghi Thạo
23/10/2025 00:00 GMT+7

CLB Đà Nẵng đang chật vật trong giai đoạn đầu V-League 2025 - 2026, nay lại càng khó thêm khi gặp tổn thất lớn về nhân sự.

Trận đấu thuộc vòng 7 giữa Thể Công Viettel và CLB Đà Nẵng diễn ra hôm 20.10 đánh dấu sự trở lại của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong màu áo đội bóng sông Hàn, sau 3 trận liên tiếp vắng mặt. 

Dù vậy, niềm vui tái xuất của "người hùng Thường Châu" đã nhanh chóng biến thành nỗi buồn lớn. Anh chỉ có thể đứng vững trong khung thành CLB Đà Nẵng 15 phút, trước khi phải rời sân bằng cáng với vẻ mặt đau đớn. Trước đó, ở một pha lao ra cản phá tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng tiếp đất không tốt và phải nằm sân. Sau khi chụp MRI, thủ môn gốc Thanh Hóa được xác định đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương này cũng đồng nghĩa rằng mùa giải 2025 - 2026 đã sớm khép lại với Bùi Tiến Dũng.

Khó khăn chồng chất với CLB Đà Nẵng, thủ môn Bùi Tiến Dũng nghỉ dài hạn- Ảnh 1.

Mùa giải 2025 - 2026 sớm khép lại với thủ môn Bùi Tiến Dũng (trái)

ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại, CLB Đà Nẵng còn 2 thủ môn là Phan Văn Biểu và Đặng Tuấn Hưng. Theo điều lệ giải, các đội bóng có quyền bổ sung thêm thủ môn vào bất cứ thời điểm nào, nếu một thủ môn không thể tiếp tục thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Nhiều khả năng đội chủ sân Hòa Xuân sẽ tính đến phương án tìm kiếm thêm một "người gác đền" mới để trám chỗ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đây là tổn thất lớn về nhân sự với CLB Đà Nẵng, khi Bùi Tiến Dũng đang chơi ổn định và được xem là trụ cột của đội bóng kể từ giai đoạn 2 của mùa trước. Thủ thành 28 tuổi đã góp công không nhỏ giúp đội bóng sông Hàn trụ lại sân chơi bóng đá cao nhất VN, khi thi đấu xuất sắc ở cuối mùa và đặc biệt là trong trận play-off sống còn với CLB Trường Tươi Đồng Nai.

CLB Đà Nẵng lại gồng mình đua trụ hạng

Đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn dù không rớt hạng, nhưng nhanh chóng phải đối mặt với những chông gai mới, rơi vào cảnh chật vật ngay trong giai đoạn đầu V-League 2025 - 2026. Khi mùa giải mới trải qua 7 vòng đấu, đội bóng sông Hàn đã được liệt vào danh sách sẽ phải đua trụ hạng. Đội hiện xếp ở vị trí thứ 12 với 5 điểm.

Hàng công của CLB Đà Nẵng thi đấu ổn với bộ đôi tiền đạo David Henen (Bỉ) và Milan Makaric (Serbia). Hai chân sút này thay nhau lập công cho đội bóng sông Hàn, hiện cùng có 3 bàn thắng. Dù vậy, vấn đề lớn nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Lê Đức Tuấn lúc này nằm ở khả năng phòng ngự. Không ít lần CLB Đà Nẵng đã mất điểm đáng tiếc, khi hệ thống phòng ngự thi đấu thiếu bản lĩnh và không thể giữ được lợi thế dẫn bàn trong thời khắc then chốt của trận đấu. Sau 7 trận tại V-League, đội chủ sân Hòa Xuân ghi được 7 bàn, nhưng thủng lưới đến 12 lần. Cựu trung vệ của HAGL Kim Dong-su gia nhập từ đầu mùa thể hiện khá tốt, nhưng một mình cầu thủ người Hàn Quốc là không đủ để giúp CLB Đà Nẵng tránh khỏi những bàn thua, khi các vệ tinh xung quanh thi đấu chưa chắc chắn.

Từ đây cho đến trước dịp FIFA Days tháng 11, CLB Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách. Đội bóng sông Hàn chạm trán với những đối thủ đáng gờm, lần lượt là CLB Nam Định (vòng 8), SLNA (vòng 9), CLB Công an TP.HCM (vòng 10) và CLB Hải Phòng (vòng 11).


Tin liên quan

Vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Thời của thủ môn cao 1,91 m đã đến?

Vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Thời của thủ môn cao 1,91 m đã đến?

Nếu thủ môn Đình Triệu chỉ cần một đợt tập huấn để thuyết phục HLV Kim Sang-sik cho bắt chính tại đội tuyển Việt Nam, tại sao Trung Kiên không thể vượt qua đàn anh để trở thành số một trong thời gian ngắn?

U.23 Việt Nam cứng cáp nhờ V-League

CLB Nam Định thua đậm Gamba Osaka: Quyết lật ngược thế cờ khi tái đấu ở Thiên Trường

Khám phá thêm chủ đề

CLB Đà Nẵng Thể Công Viettel bùi tiến dũng hlv lê đức tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận