Bộ đôi Hoàng Đức - Hoàng Hên sẽ thổi bùng sức sáng tạo đội tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam chờ sự kết hợp của bộ đôi Hoàng Đức - Hoàng Hên ảnh: Tư liệu

Đội tuyển Việt Nam thiếu ý tưởng tấn công

Kỳ FIFA Days tháng 10.2025 đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam thắng nhưng không vui, khi vượt qua Nepal với các tỷ số 3-1 và 1-0, trong cảnh hàng công chơi bế tắc, thiếu bùng nổ trước đối thủ kém mình đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này đã đặt ra áp lực đến HLV Kim Sang-sik cho chặng đường sắp tới, với câu hỏi làm sao để đội tuyển chơi sáng tạo hơn.

Đỗ Hoàng Hên đang chơi rất tốt kể từ khi trở thành công dân Việt Nam ảnh: đông huyền

Để tuyến tiền vệ năng động ông Kim cần khai thác trọn vẹn sự sáng tạo của Hoàng Đức, tiền vệ công hay nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Ngoài ra, cũng cần "đối tác" hợp với Hoàng Đức để tạo ra sự cộng hưởng ở tuyến giữa đội tuyển.

Câu trả lời rất có thể đến từ Đỗ Hoàng Hên, một trong những tiền vệ ngoại chơi tấn công hay bậc nhất V-League vài năm qua. Anh đã trở thành công dân Việt Nam và đang tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội kể từ khi thi đấu với tư cách nội binh.

Trong trận đấu gần nhất ở vòng 8 V-League, cựu cầu thủ trẻ Barca đã tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong cách chơi của CLB Hà Nội, góp công 1 bàn thắng từ chấm 11 m và hàng loạt pha kiến tạo giúp HLV Harry Kewell có chiến thắng đầu tay khi dẫn dắt CLB Hà Nội.

Sự cộng hưởng của Hoàng Đức - Hoàng Hên

Hoàng Đức đang tỏa sáng giúp Ninh Bình FC dẫn đầu V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Quan trọng hơn, khả năng giữ nhịp trận đấu và tung ra những đường mở bóng sắc sảo xé toang hàng thủ của Hoàng Hên chính là điều đội tuyển Việt Nam đang thiếu. Có anh, HLV Kim Sang-sik sẽ như có "bộ não" thứ 2 thi đấu trên sân bên cạnh Hoàng Đức.

Sự tương đồng về phong cách chơi bóng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Hoàng Đức và Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sắc nét hơn.

Hiện tại, Hoàng Đức đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Ninh Bình FC với 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Anh giống Hoàng Hên thuộc mẫu cầu thủ tấn công giàu đột biến buộc đối thủ phải cắt cử người thường xuyên kèm cặp.

HLV Kim Sang-sik có thể gọi Hoàng Hên lên đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Do đó, nếu cả 2 cầu thủ này cùng chơi bóng cùng nhau trên sân sẽ là thách thức rất lớn cho các đối thủ trong các phương án đánh chặn và bọc lót, có thể tạo ra những đường chuyền chất lượng cho các mũi nhọn tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Khá tiếc khi Hoàng Hên sẽ vẫn chưa thể góp mặt ở kỳ FIFA Days tháng 11 tới, phải chờ sang năm 2026 mới đủ điều kiện sinh sống 5 năm tại Việt Nam theo quy định của FIFA. Nhưng tiền vệ sinh năm 1994 có thể ra sân cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.22026, nếu được FIFA duyệt hồ sơ và được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển.

Vào thời điểm đó, HLV Kim Sang-sik có thể có nhiều sự lựa chọn khi Xuân Son, Vĩ Hào hay Văn Toàn đã thi đấu trở lại tại V-League. Nếu mọi thứ thuận lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu hàng công đáng gờm cho AFF Cup 2026.