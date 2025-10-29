Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ

Linh Nhi
Linh Nhi
29/10/2025 14:23 GMT+7

Tổng thư ký AFF Winston Lee và đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có mặt tại trụ sở VFF vào 14 giờ ngày 29.10 để làm việc cùng lãnh đạo VFF.

Sai sự cố liên quan đến nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc tại lễ bốc thăm giải futsal U.19 tại Thái Lan ngày 28.10, cả Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cùng có những động thái thiện chí.

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ- Ảnh 1.

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ- Ảnh 2.

Tổng thư ký AFF có mặt tại trụ sở VFF 

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ- Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Trước đó, VFF cho biết: "Trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, Quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. 

Trong văn bản gửi AFF, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

FAT cũng xin lỗi AFF

Đêm 28.10, FAT có thông cáo, nêu rõ: "Ông Adisak Benjasiriwan, Phó chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và người dân Việt Nam sau sự cố đáng tiếc khi Quốc kỳ Trung Quốc xuất hiện thay vì Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal trẻ U.19 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 28.10. 

FAT ghi nhận và tôn trọng tất cả các liên đoàn thành viên ở mọi cấp độ, cũng như tầm quan trọng của quốc kỳ mỗi quốc gia như một biểu tượng của bản sắc dân tộc. Do đó, chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sai sót này. Ngay sau sự cố, FAT đã có hành động quyết liệt bằng cách thành lập một ủy ban điều tra sự việc để điều tra và áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với những người chịu trách nhiệm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lỗi này xuất phát từ phía ban tổ chức sự kiện. Ngoài ra, bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch FAT đã chính thức gửi thư xin lỗi tới cả VFF và AFF.  

Đoàn đại biểu FAT, đích thân đến Việt Nam vào ngày 29.10.2025 để chuyển lời xin lỗi của FAT đến Chủ tịch và Ban lãnh đạo VFF.

Tổng thư ký AFF Winston Lee cũng đi cùng đoàn của FAT. Tiếp đoàn có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú.


Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trung quốc VFF AFF Thái Lan nghiêm trọng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
