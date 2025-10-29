Lộ diện ngày đội tuyển Việt Nam và U.23 hội quân: HLV Kim Sang-sik chỉ được chọn 1, vì…

Đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu săn HCV tại SEA Games 33 ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam tái đấu chủ nhà Lào vòng loại Asian Cup

Trong khi đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu trên sân khách gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Cúp Panda 2025 tại Trung Quốc và hoàn thiện khâu chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19.11.2025. Sau khi hội quân tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, đội sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tập luyện từ ngày 11 đến 14.11.

Từ ngày 15 đến 19.11, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Lào để thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào.

HLV Kim Sang-sik đặt ra mục tiêu phải thắng trên đất Lào ảnh: Ngọc Linh

Cũng trong giai đoạn này, đội tuyển U.23 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Ở đợt thứ 4.2025 (từ ngày 10 đến 19.11.2025), đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc.

Ở đợt tập huấn này đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ do quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ. Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn thứ 5 trong năm 2025 từ ngày 23.11 đến 19.12.2025.

U.23 Việt Nam nhắm đến SEA Games 33

Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội sẽ tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29.11, sau đó di chuyển tới TP.HCM và lên đường sang Thái Lan vào ngày 2.12 để tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam hướng đến tấm HCV thứ 3 tại SEA Games ảnh: Minh Tú

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tham dự, chia thành 3 bảng: bảng A và B mỗi bảng 3 đội, riêng bảng C có 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; 3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Các nhóm hạt giống được xác định theo thành tích và quyền đăng cai, gồm chủ nhà Thái Lan (mã A1), Indonesia, Việt Nam (nhóm 1); Myanmar, Malaysia, Campuchia (nhóm 2); Timor Leste, Philippines, Lào (nhóm 3) và Singapore (nhóm 4). U.23 Việt Nam vào bảng B, cùng với Malaysia và Lào.

Đội U.23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng B với Lào, Malaysia tại SEA Games 33 ảnh: Minh Tú

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 3 đến 12.12, bán kết vào ngày 15.12 và các trận tranh huy chương đồng, chung kết diễn ra ngày 18.12.2025. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai).

Trong đó Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết. Tại vòng bảng, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U.23 Lào vào ngày 5.12 và U.22 Malaysia vào ngày 11.12. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại sân 700th Anniversary, Chiangmai.