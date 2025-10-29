Bóng đá Malaysia trước giờ G: Đội tuyển Việt Nam cũng nín thở chờ đợi

FAM "NÁO LOẠN" GIỮA TÂM BÃO

Chỉ 3 ngày trước hạn chót FIFA ra kết luận kháng cáo, FAM đã thành lập Ủy ban điều tra độc lập, được điều hành bởi cựu Chánh án Tun Sharif để điều tra vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài (FIFA đã đưa ra án phạt rất nặng cho FAM và số cầu thủ này). Ủy ban này không có sự góp mặt của các thành viên FAM là động thái nâng cao tính minh bạch cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc phải nhờ đến một nhân vật bên ngoài, có uy tín cao trong lĩnh vực pháp luật cho thấy niềm tin vào khả năng tự giải quyết của bộ máy pháp lý nội bộ FAM cũng mất đi. Bởi nếu vấn đề chỉ là "lỗi kỹ thuật" đơn thuần, FAM không cần phải đưa một nhân vật quyền lực như ông Tun Sharif vào cuộc. FAM dường như ngầm thừa nhận có những sai phạm nghiêm trọng hơn, cần điều tra từ người bên ngoài.

Nhìn chung, uy tín của FAM đã bị suy giảm và bộ máy lãnh đạo có nhiều biến động. Chủ tịch FAM Joehari Ayub bất ngờ từ chức vào cuối tháng 8. Đây cũng là khoảng thời gian FIFA gửi thông báo đến FAM về việc Ủy ban Kỷ luật FIFA đã thu thập đủ bằng chứng, khẳng định những giấy tờ FAM sử dụng trong quá trình nhập tịch là giả mạo. Động thái này cho thấy nội bộ FAM đã có bất đồng, còn ông Ayub dường như muốn thoái thác trách nhiệm. Đến giữa tháng 10, sau khi FIFA chính thức công bố kết luận điều tra và giữ nguyên án phạt FAM cùng 7 cầu thủ, Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman bị đình chỉ vô thời hạn. Đây chính là nhân vật đã tiết lộ rằng FAM đã mắc lỗi kỹ thuật trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ. CĐV, giới truyền thông Malaysia sốc nặng trước quyết định này của FAM bởi ông Rahman là người có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng đá nước này. Kênh Astro cho rằng việc đình chỉ ông Rahman phơi bày sự thật rằng nội bộ đang có rất nhiều vấn đề và không có tiếng nói chung.

Malaysia “đi đường tắt” để thắng đội tuyển VN và có nguy cơ phải trả giá đắt ẢNH: NGỌC LINH

C HỜ ĐỢI CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI

Giữa tâm bão, Nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim, nhân vật quyền lực đứng sau dự án nhập tịch của bóng đá Malaysia đã có những phát biểu mang tính trấn an dư luận, nhưng thực chất như ngầm thừa nhận rằng việc sử dụng giấy tờ giả mạo là có thật. Nhiếp chính vương cho rằng, FIFA sẽ khó thay đổi quyết định nên chỉ dám hy vọng FIFA có thể giảm nhẹ hình phạt. Trung tâm chống tham nhũng của Malaysia cũng bất bình với FAM, cho rằng FAM đã làm hoen ố hình ảnh quốc gia. Giới truyền thông và một số cơ quan chức năng đã yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm, giải trình trước công chúng.

Cuộc khủng hoảng hiện tại của FAM phần nào phản ánh rằng FAM khó có thể làm thay đổi quyết định của FIFA. Bởi trong khi FIFA sẵn có trong tay những bằng chứng "thép" thì FAM lại thiếu đi sự nhất quán, như một lời thừa nhận rằng FAM đã sai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, FIFA nhiều khả năng giữ nguyên án phạt.

Từ kết luận cuối cùng của FIFA, FAM có thể sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán, bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng của AFC.

Đội tuyển Malaysia có thể bị AFC xử thua 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển VN và Nepal tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (là 2 trận mà đội tuyển Malaysia đều sử dụng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo). FAM cũng đối mặt với nguy cơ bị các CLB của các cầu thủ kiện, đòi bồi thường vì 7 cầu thủ bị cấm thi đấu. Nặng hơn, đội tuyển Malaysia còn có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2031. Và hậu quả lâu dài là sự sụp đổ niềm tin của công chúng vào FAM nói riêng và nền bóng đá Malaysia nói chung.