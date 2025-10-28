Bóng đá Malaysia bất ngờ hy vọng vào FIFA ASEAN Cup, vì sao?

Hướng đi mới của bóng đá Malaysia

Báo chí Malaysia đã nêu bật sự kiện FIFA công bố sẽ sớm tổ chức một giải đấu mới có sự tham gia của tất cả 11 quốc gia ở ASEAN (FIFA ASEAN Cup), gọi đó là "cột mốc lịch sử" của bóng đá khu vực nói chung và Malaysia nói riêng.

Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải) gặp Chủ tịch FIFA gần đây, và nhận giải thưởng AFC cho bóng đá Malaysia, thay vì là quyền chủ tịch lên nhận Ảnh: Chụp màn hình

Sự kiện tích cực này phần nào giúp bóng đá Malaysia tạm quên đi vụ bê bối cầu thủ nhập tịch hiện nay, dù thực tế vẫn đang đối mặt với án phạt cực nặng từ FIFA sắp được công bố kết quả kháng cáo vào ngày 30.10 tới.

Những diễn biến gần đây cho thấy, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dường như đã chấp nhận thực tế sẽ xảy ra, đó là án phạt từ FIFA sẽ giáng xuống, bất kể việc nỗ lực kháng án ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cũng cực kỳ khó để thay đổi được điều gì.

Điều này cũng được chính ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người đứng sau dự án nhập tịch cầu thủ đầy tai tiếng của bóng đá Malaysia, thừa nhận: "Án phạt của FIFA là không thể tránh khỏi. Chỉ hy vọng họ sẽ giảm nhẹ đôi chút hình phạt, nhưng cũng rất khó khăn".

Vì vậy, sự kiện FIFA ASEAN Cup ra đời và được ký kết tại Kuala Lumpur ngày 26.10, được xem như cú hích có thể giúp bóng đá Malaysia chọn là hướng đi mới, để họ thay đổi và bắt đầu quá trình tìm lại uy tín đã sụt giảm nghiêm trọng thời gian qua.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi, cho biết, sự ra đời FIFA ASEAN Cup có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với bóng đá ASEAN mà còn đối với Malaysia. Việc tổ chức giải, và do FIFA điều hành, sẽ mở ra một nền tảng quan trọng để nâng cao trình độ và sự cạnh tranh của các đội tuyển trong khu vực.

"Chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN và sự lãnh đạo của FIFA, giải đấu sẽ trở thành một biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá ASEAN trên trường thế giới", ông Mohd Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA, dù đang kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Hiện nay vẫn chưa rõ khi nào giải FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra, trong khi giải đấu quen thuộc của khu vực Đông Nam Á là AFF Cup đã được tổ chức từ năm 1996 đến nay, với thời gian trung bình 2 năm/lần. Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch.

Giải kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2026 (dự kiến vào mùa hè, khoảng 1 tuần ngay sau World Cup 2026 kết thúc). Vì vậy, có tin FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ tổ chức vào năm 2027, với thể thức đang được FIFA và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) bàn bạc trước khi thống nhất thông qua.

"Bóng đá Malaysia có thể bắt đầu lại từ FIFA ASEAN Cup, một giải đấu nằm trong lịch trình FIFA Days. Do đó, các CLB sẽ có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội tuyển. Khác hẳn trước đây rất nhiều, khi tại các kỳ AFF Cup, đội tuyển Malaysia không thể có những cầu thủ tốt nhất và phải luôn chắp vá để tham dự", chuyên gia bình luận Abdul Karim cho biết.

Cũng vì tình trạng này, vì áp lực thành tích, như sau kỳ AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025 khi đội tuyển Malaysia một lần nữa bị loại ngay vòng bảng, cũng là nguyên nhân đã dẫn đến dự án nhập tịch cầu thủ đầy tai tiếng như hiện nay và bóng đá nước này phải đối mặt với án phạt của FIFA, Abdul Karim cho biết thêm.

"Vì vậy, bóng đá Malaysia cần hướng trở lại mục tiêu của mình tại FIFA ASEAN Cup, xem như đây như là một cơ hội mới cho tương lai. Giải đấu này có thể giúp bóng đá Malaysia tập trung mọi cầu thủ tốt nhất, để tìm lại niềm tin và thu hẹp cách biệt với các đối thủ trong khu vực như Thái Lan hay Việt Nam, mà không cần phải chạy theo chính sách nhập tịch một cách vội vã và thiếu cẩn trọng", ông Abdul Karim kết luận.