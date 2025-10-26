Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đông Nam Á có giải đấu mới toanh, Chủ tịch FIFA tuyên bố gì khi đến Malaysia?

Văn Trình
Văn Trình
26/10/2025 18:49 GMT+7

Trong chuyến công tác đến Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho biết, Đông Nam Á sẽ có giải đấu mới toanh mang tên FIFA ASEAN Cup.

'FIFA ASEAN Cup sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới'

Thông báo trên được ông Gianni Infantino đưa ra khi dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 và các cuộc họp liên quan. Ngoài đại diện FIFA, sự kiện này còn có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao khu vực Đông Nam Á. 

Ông Gianni Infantino đánh giá, FIFA ASEAN Cup được thành lập nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, giải đấu này cũng sẽ đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia trong khu vực thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới. Dù vậy, khi được hỏi về những thông tin chi tiết như thể thức thi đấu, tư cách cầu thủ ông Gianni Infantino vẫn chưa tiết lộ.

“FIFA ASEAN Cup sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới”, ông Gianni Infantino tuyên bố với các phóng viên sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển bóng đá giữa Đông Nam Á và FIFA ngày 26.10.

Đông Nam Á có giải đấu mới toanh, Chủ tịch FIFA tuyên bố gì khi đến Malaysia?- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA (trái) và các nhà lãnh đạo ASEAN

Ảnh: Reuters

Đông Nam Á có giải đấu mới toanh, Chủ tịch FIFA tuyên bố gì khi đến Malaysia?- Ảnh 2.

Đông Nam Á sắp có thêm giải đấu hấp dẫn mang tên FIFA ASEAN Cup

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Gianni Infantino mô tả, việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên Đông Nam Á cũng là sự kiện rất đặc biệt với ông. Người đứng đầu FIFA bày tỏ: "11 là con số mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá vì mỗi đội gồm 11 cầu thủ. Giải đấu này nhằm mục đích thúc đẩy cho bóng đá với những cầu thủ xuất sắc nhất trong khuôn khổ FIFA Days, để tạo ra tác động thực sự không chỉ trong khu vực mà còn tỏa sáng trên toàn thế giới. Bóng đá mang lại sự đoàn kết cho thế giới và chúng tôi đang làm điều đó với 11 quốc gia Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup sẽ là một thành công lớn trong khu vực", ông Gianni Infantino nhấn mạnh.

Trong biên bản ghi nhớ, ông Gianni Infantino cho biết sự hợp tác tập trung vào một số nguyên tắc cốt lõi, cụ thể là tính chính trực, an toàn và bảo mật cho các trận đấu. Gianni Infantino chia sẻ: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bóng đá tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn và nuôi dưỡng nhiều thế hệ thanh niên, phụ nữ và trẻ em trong khu vực".

Trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bày tỏ: “Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cam kết sẽ hỗ trợ bóng đá - môn thể thao của nhân dân, giới trẻ. Tôi đặc biệt biết ơn FIFA vì đã động viên và hỗ trợ chúng tôi. FIFA có kinh nghiệm và chuyên môn để chia sẻ với thế hệ trẻ, đặc biệt là những người nghèo trong xã hội, thanh thiếu niên thành thị, thanh thiếu niên ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Qua giải đấu, họ có thể nhận được sự động viên, lợi thế và hỗ trợ”.

Khám phá thêm chủ đề

FIFA Thủ tướng Phạm Minh Chính Ông Gianni Infantino Malaysia FAM
