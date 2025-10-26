U.23 Việt Nam tiến gần đến một năm hoàn hảo

U.23 Việt Nam m ẠNH LÊN TỪNG NGÀY

Ở đợt FIFA Days tháng 10, ngay cả khi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh không có trong tay những cầu thủ U.23 chất lượng nhất (8 cầu thủ được gọi lên đội tuyển VN để thi đấu 2 trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027), U.23 VN vẫn thu về tín hiệu tích cực. Thái Sơn và đồng đội thua đối thủ mạnh U.23 Qatar với tỷ số sát nút 0-1, 2-3 nhưng đã thể hiện được nét ấn tượng trong lối chơi. Đó là khả năng pressing đồng bộ tốt để có thể cướp bóng, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh nhất có thể; khả năng dàn xếp tấn công bài bản, thông minh và dứt điểm gọn gàng. So với những giải đấu trước, U.23 VN chơi biến hóa, đa dạng và ăn ý hơn.

Quan trọng hơn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới như Thành Trung, Nam Hải… để có thể làm mới, tạo áp lực cạnh tranh lành mạnh cho U.23 VN. Đến tháng 11, đội U.23 VN sẽ tiếp tục có chuyến du đấu trên đất Trung Quốc, gặp toàn các đối thủ mạnh là U.23 Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc để tiếp tục hoàn thiện lối chơi, mài sắc các mảng miếng chiến thuật.

Từ trái sang: Văn Khang, Anh Quân, Xuân Bắc đang sắm vai trụ cột ở CLB và đều đã lập công tại V-League mùa này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở góc độ cá nhân, các cầu thủ U.23 VN cũng liên tục báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik. Phần lớn tuyển thủ được trao cơ hội thi đấu tại V-League, nhóm trụ cột thậm chí đá chính, là nhân tố quan trọng của CLB và liên tục tỏa sáng. Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Văn Khang, Quốc Việt, Lê Viktor, Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc, Đình Bắc… đều ghi bàn hoặc kiến tạo cho đội chủ quản. Trong khi đó, nhóm cầu thủ phòng ngự như Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh… duy trì được sự ổn định. Vì thế, U.23 VN đang có bộ khung vững chắc và cực kỳ ăn ý. U.23 VN vẫn có thể cải thiện chiều sâu đội hình hơn nữa. Ngoài những cầu thủ đã được ông Kim tin dùng, một số nhân tố chất lượng đang đạt phong độ cao ở V-League còn có Xuân Tiến, người đang trở lại mạnh mẽ trong màu áo Thể Công Viettel, hay bộ đôi Quốc Cường - Đức Phú, trụ cột của CLB Công an TP.HCM. Nếu được triệu tập, các cầu thủ này đủ sức giúp tuyến giữa và khả năng tấn công của U.23 VN mạnh lên, đa dạng hơn. Cuộc cạnh tranh vị trí ở đội U.23 VN trong giai đoạn "nước rút" trước thềm SEA Games 33 sẽ trở nên cực kỳ khốc liệt.

K HÁT KHAO ĐỔI MÀU HUY CHƯƠNG

Hai năm trước, U.23 VN chỉ giành được HCĐ SEA Games 32 trên đất Campuchia khi để thua đáng tiếc trước đội Indonesia ở bán kết. Những Thái Sơn, Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Trường, Quốc Việt đã thất bại cay đắng và còn cơ hội để sửa sai ở năm nay. Thất bại của SEA Games trước sẽ trở thành ngọn lửa hun đúc khát khao chiến thắng. Các cầu thủ trụ cột này cũng sẽ sắm vai trò quan trọng trong việc truyền nhiệt huyết thi đấu, là điểm tựa tinh thần cho những đồng đội ít kinh nghiệm hơn.

Trong năm 2025, U.23 VN đã hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng là vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Hành trình thành công đó đã củng cố sự tự tin và gắn kết trong toàn đội. Giờ đây, tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bức tranh hoàn hảo cho bóng đá trẻ VN năm 2025. Nếu hoàn thành được mục tiêu này, U.23 VN sẽ có thêm cú hích tinh thần lớn, một tâm lý hưng phấn để sẵn sàng tạo nên những cuộc "địa chấn" ở sân chơi châu lục: VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.