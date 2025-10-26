Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tiến gần đến một năm hoàn hảo

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
26/10/2025 10:52 GMT+7

Với dàn tuyển thủ đang sở hữu phong độ cao, không ngừng tiến bộ và có cả kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, đội U.23 VN đang hướng đến việc chinh phục tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào cuối năm.

U.23 Việt Nam mẠNH LÊN TỪNG NGÀY

Ở đợt FIFA Days tháng 10, ngay cả khi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh không có trong tay những cầu thủ U.23 chất lượng nhất (8 cầu thủ được gọi lên đội tuyển VN để thi đấu 2 trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027), U.23 VN vẫn thu về tín hiệu tích cực. Thái Sơn và đồng đội thua đối thủ mạnh U.23 Qatar với tỷ số sát nút 0-1, 2-3 nhưng đã thể hiện được nét ấn tượng trong lối chơi. Đó là khả năng pressing đồng bộ tốt để có thể cướp bóng, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh nhất có thể; khả năng dàn xếp tấn công bài bản, thông minh và dứt điểm gọn gàng. So với những giải đấu trước, U.23 VN chơi biến hóa, đa dạng và ăn ý hơn.

Quan trọng hơn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới như Thành Trung, Nam Hải… để có thể làm mới, tạo áp lực cạnh tranh lành mạnh cho U.23 VN. Đến tháng 11, đội U.23 VN sẽ tiếp tục có chuyến du đấu trên đất Trung Quốc, gặp toàn các đối thủ mạnh là U.23 Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc để tiếp tục hoàn thiện lối chơi, mài sắc các mảng miếng chiến thuật.

U.23 Việt Nam tiến gần đến một năm hoàn hảo- Ảnh 1.

Từ trái sang: Văn Khang, Anh Quân, Xuân Bắc đang sắm vai trụ cột ở CLB và đều đã lập công tại V-League mùa này

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở góc độ cá nhân, các cầu thủ U.23 VN cũng liên tục báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik. Phần lớn tuyển thủ được trao cơ hội thi đấu tại V-League, nhóm trụ cột thậm chí đá chính, là nhân tố quan trọng của CLB và liên tục tỏa sáng. Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Văn Khang, Quốc Việt, Lê Viktor, Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc, Đình Bắc… đều ghi bàn hoặc kiến tạo cho đội chủ quản. Trong khi đó, nhóm cầu thủ phòng ngự như Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh… duy trì được sự ổn định. Vì thế, U.23 VN đang có bộ khung vững chắc và cực kỳ ăn ý. U.23 VN vẫn có thể cải thiện chiều sâu đội hình hơn nữa. Ngoài những cầu thủ đã được ông Kim tin dùng, một số nhân tố chất lượng đang đạt phong độ cao ở V-League còn có Xuân Tiến, người đang trở lại mạnh mẽ trong màu áo Thể Công Viettel, hay bộ đôi Quốc Cường - Đức Phú, trụ cột của CLB Công an TP.HCM. Nếu được triệu tập, các cầu thủ này đủ sức giúp tuyến giữa và khả năng tấn công của U.23 VN mạnh lên, đa dạng hơn. Cuộc cạnh tranh vị trí ở đội U.23 VN trong giai đoạn "nước rút" trước thềm SEA Games 33 sẽ trở nên cực kỳ khốc liệt.

KHÁT KHAO ĐỔI MÀU HUY CHƯƠNG

Hai năm trước, U.23 VN chỉ giành được HCĐ SEA Games 32 trên đất Campuchia khi để thua đáng tiếc trước đội Indonesia ở bán kết. Những Thái Sơn, Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Trường, Quốc Việt đã thất bại cay đắng và còn cơ hội để sửa sai ở năm nay. Thất bại của SEA Games trước sẽ trở thành ngọn lửa hun đúc khát khao chiến thắng. Các cầu thủ trụ cột này cũng sẽ sắm vai trò quan trọng trong việc truyền nhiệt huyết thi đấu, là điểm tựa tinh thần cho những đồng đội ít kinh nghiệm hơn.

Trong năm 2025, U.23 VN đã hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng là vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Hành trình thành công đó đã củng cố sự tự tin và gắn kết trong toàn đội. Giờ đây, tấm HCV SEA Games 33 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bức tranh hoàn hảo cho bóng đá trẻ VN năm 2025. Nếu hoàn thành được mục tiêu này, U.23 VN sẽ có thêm cú hích tinh thần lớn, một tâm lý hưng phấn để sẵn sàng tạo nên những cuộc "địa chấn" ở sân chơi châu lục: VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

Tin liên quan

Nóng: Thái Lan bất ngờ đổi sân thi đấu SEA Games 33, U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng lớn

Nóng: Thái Lan bất ngờ đổi sân thi đấu SEA Games 33, U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng lớn

BTC SEA Games 33 vừa thông báo sẽ thay đổi sân thi đấu môn bóng đá nam, khiến U.23 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị.

U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa ở SEA Games 33, tại sao?

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 U.23 VN U. 23 Đông Nam Á trung quốc Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận