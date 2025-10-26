Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA bác tin Chủ tịch Infantino tới Malaysia để bàn về án phạt bê bối nhập tịch
Video Thể thao

FIFA bác tin Chủ tịch Infantino tới Malaysia để bàn về án phạt bê bối nhập tịch

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/10/2025 15:25 GMT+7

Theo tờ New Straits Times, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã có buổi làm việc với Nhiếp chính vương, Thái tử bang Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim – đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) – vào ngày 25.10.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh dư luận Malaysia xôn xao trước thông tin cho rằng chuyến công tác của người đứng đầu FIFA có thể liên quan đến án phạt gần đây đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tuy nhiên, FIFA đã phát đi thông báo chính thức, khẳng định chuyến thăm của ông Infantino chỉ nằm trong kế hoạch làm việc định kỳ, bao gồm việc dự lễ khánh thành dự án sân mini FIFA Arena và gặp Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim để trao đổi về các chương trình phát triển bóng đá trẻ.

FIFA bác tin Chủ tịch Infantino tới Malaysia để bàn về án phạt bê bối nhập tịch

Tại buổi làm việc, ông Infantino nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng Malaysia trong khuôn khổ chương trình FIFA Forward, nói rằng: “Trẻ em không chỉ có nơi để học tập mà còn có chỗ để vui chơi, tận hưởng, hạnh phúc và an toàn”.

Vụ việc liên quan đến FAM bắt nguồn sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6.2025. Chỉ một ngày sau trận đấu, FIFA nhận được đơn khiếu nại cáo buộc FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ khi đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ và châu Âu.

Kết quả điều tra cho thấy FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA – quy định về hành vi làm giả hoặc chỉnh sửa giấy tờ chính thức. Cơ quan này quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

