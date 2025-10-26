Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’

Trong án phạt gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 26.9, FIFA nhắc trực tiếp 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces. FIFA cáo buộc bóng đá Malaysia đã làm giả giấy khai sinh của những cầu thủ này nhằm giúp họ đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia. Án phạt của FIFA nêu rõ, 7 cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

7 cầu thủ Malaysia "mất tích" sau án phạt của FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kể từ khi nhận án phạt mọi thông tin từ nhóm cầu thủ này đều được giữ kín. Trang Bharian cho rằng, họ đã trở về Malaysia, phối hợp cùng FAM nhằm bổ túc những hồ sơ để kháng cáo. Trong khi đó, CĐV Malaysia lại bức xúc và kêu gọi nhóm cầu thủ này lên tiếng trực tiếp thay vì liên tục im lặng.

Trưa 26.10, thông tin về nhóm 7 cầu thủ này bất ngờ được trang New Straits Times cập nhật. Ký giả Farah Azharie dẫn lại lời của Nhiếp chính vương Malaysia - Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “Tôi vẫn gọi điện trực tiếp, giữ liên lạc với tất cả 7 cầu thủ vừa nhận án phạt của FIFA. Mối quan hệ của tôi với các cầu thủ bóng đá này đã kéo dài hơn 12 năm, dù là trong nước hay quốc tế. Tôi biết rõ họ và rất thân thiết. Ngoài ra, tất cả những cầu thủ khác đang khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia tôi đều hiểu rõ”.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ thêm: "7 cầu thủ đều than với tôi rằng họ rất buồn và thất vọng với những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tinh thần của họ không hề đi xuống. Họ vẫn khát khao thi đấu và muốn khoác áo đội tuyển Malaysia”.

Facundo Garces - một trong những cầu thủ vừa nhận án phạt từ FIFA nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Malaysia. Ngày 14.10, HLV Eduardo Coudet của CLB Deportivo Alaves thừa nhận ông không rõ tung tích cầu thủ của mình quản lý là Facundo Garces đang ở đâu. Trước đó, chính Facundo Garces là cầu thủ vạ miệng, khi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là mình có nguồn gốc Malaysia thông qua ông bà cố nội (sai quy định của FIFA), trước khi đính chính là do lỗi dịch thuật và khẳng định mình có nguồn gốc từ ông bà nội.

Trước sự “mất tích” đầy bí ẩn của Facundo Garces, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết đã gọi điện trực tiếp cho cầu thủ này để hỏi thăm tình hình. Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ: “Về mặt thể thao, Facundo Garces rất thất vọng vì án phạt có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của bản thân. Anh ấy vẫn còn trẻ, còn nhiều động lực để thi đấu. Facundo Garces nói với tôi rằng anh ấy mong vấn đề sớm được giải quyết. Facundo Garces khẳng định mình không có tội và vẫn muốn chơi cho đội tuyển Malaysia. Tôi đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của cầu thủ này”.

Facundo Garces (áo vàng) bày tỏ sự thất vọng mà mong vấn đề sớm được giải quyết ẢNH: NGỌC LINH

Dự kiến, ngày 30.10, FIFA sẽ chính thức trả lời đơn kháng cáo của Malaysia. Nếu không hài lòng, FAM có thể triển khai bước tiếp theo là gửi đơn khiếu nại đến Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS).

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ trong buổi họp báo ngày 25.10: “Nói rằng những cầu thủ này là giả mạo là hoàn toàn không đúng. Họ là người Malaysia, và điều đó nằm trong hiến pháp của chúng tôi. Malaysia và FAM vẫn đang đấu tranh cho quyền lợi của đất nước cũng như các cầu thủ".