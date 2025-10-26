Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’

Văn Trình
Văn Trình
26/10/2025 14:22 GMT+7

Chiều 26.10, truyền thông Malaysia đã bất ngờ đề cập đến tình trạng hiện tại của nhóm cầu thủ nhập tịch vừa nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong án phạt gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 26.9, FIFA nhắc trực tiếp 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces. FIFA cáo buộc bóng đá Malaysia đã làm giả giấy khai sinh của những cầu thủ này nhằm giúp họ đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia. Án phạt của FIFA nêu rõ, 7 cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’- Ảnh 1.

7 cầu thủ Malaysia "mất tích" sau án phạt của FIFA

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kể từ khi nhận án phạt mọi thông tin từ nhóm cầu thủ này đều được giữ kín. Trang Bharian cho rằng, họ đã trở về Malaysia, phối hợp cùng FAM nhằm bổ túc những hồ sơ để kháng cáo. Trong khi đó, CĐV Malaysia lại bức xúc và kêu gọi nhóm cầu thủ này lên tiếng trực tiếp thay vì liên tục im lặng.

Trưa 26.10, thông tin về nhóm 7 cầu thủ này bất ngờ được trang New Straits Times cập nhật. Ký giả Farah Azharie dẫn lại lời của Nhiếp chính vương Malaysia - Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “Tôi vẫn gọi điện trực tiếp, giữ liên lạc với tất cả 7 cầu thủ vừa nhận án phạt của FIFA. Mối quan hệ của tôi với các cầu thủ bóng đá này đã kéo dài hơn 12 năm, dù là trong nước hay quốc tế. Tôi biết rõ họ và rất thân thiết. Ngoài ra, tất cả những cầu thủ khác đang khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia tôi đều hiểu rõ”.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ thêm: "7 cầu thủ đều than với tôi rằng họ rất buồn và thất vọng với những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tinh thần của họ không hề đi xuống. Họ vẫn khát khao thi đấu và muốn khoác áo đội tuyển Malaysia”.

Thái tử Johor bất ngờ họp báo: Kêu gọi FAM chịu trách nhiệm, nhắc đến VFF

Cầu thủ "vạ miệng" được đích thân Nhiếp chính vương Malaysia gọi điện hỏi thăm

Facundo Garces - một trong những cầu thủ vừa nhận án phạt từ FIFA nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Malaysia. Ngày 14.10, HLV Eduardo Coudet của CLB Deportivo Alaves thừa nhận ông không rõ tung tích cầu thủ của mình quản lý là Facundo Garces đang ở đâu. Trước đó, chính Facundo Garces là cầu thủ vạ miệng, khi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là mình có nguồn gốc Malaysia thông qua ông bà cố nội (sai quy định của FIFA), trước khi đính chính là do lỗi dịch thuật và khẳng định mình có nguồn gốc từ ông bà nội.

Trước sự “mất tích” đầy bí ẩn của Facundo Garces, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết đã gọi điện trực tiếp cho cầu thủ này để hỏi thăm tình hình. Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ: “Về mặt thể thao, Facundo Garces rất thất vọng vì án phạt có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của bản thân. Anh ấy vẫn còn trẻ, còn nhiều động lực để thi đấu. Facundo Garces nói với tôi rằng anh ấy mong vấn đề sớm được giải quyết. Facundo Garces khẳng định mình không có tội và vẫn muốn chơi cho đội tuyển Malaysia. Tôi đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của cầu thủ này”.

Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’- Ảnh 2.

Facundo Garces (áo vàng) bày tỏ sự thất vọng mà mong vấn đề sớm được giải quyết

ẢNH: NGỌC LINH

Dự kiến, ngày 30.10, FIFA sẽ chính thức trả lời đơn kháng cáo của Malaysia. Nếu không hài lòng, FAM có thể triển khai bước tiếp theo là gửi đơn khiếu nại đến Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS). 

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ trong buổi họp báo ngày 25.10: “Nói rằng những cầu thủ này là giả mạo là hoàn toàn không đúng. Họ là người Malaysia, và điều đó nằm trong hiến pháp của chúng tôi. Malaysia và FAM vẫn đang đấu tranh cho quyền lợi của đất nước cũng như các cầu thủ".

Tin liên quan

Nhiếp chính vương Malaysia đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA, hé lộ FAM nhập tịch thêm… 27 cầu thủ

Nhiếp chính vương Malaysia đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA, hé lộ FAM nhập tịch thêm… 27 cầu thủ

Sau buổi họp báo vào chiều 25.10, ông Johor Tunku Ismail - Nhiếp chính vương của Malaysia tiếp tục có động thái bất ngờ.

HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin

Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM FIFA Nhập tịch án phạt tây ban nha NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận