Thế giới

Tổng thống Trump đến Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình Campuchia – Thái Lan

Thụy Miên
26/10/2025 12:27 GMT+7

Hôm nay 26.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Malaysia, mở màn chuyến công du châu Á đầu tiên và được đánh giá vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của ông, trong đó có việc tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tổng thống Trump đến Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình Campuchia – Thái Lan- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký kết thỏa thuận, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

ảnh: afp

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump. Chuyên cơ Không lực Một được 2 tiêm kích F-18 của Malaysia hộ tống khi hạ cánh, theo AFP.

Malaysia đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Trump tại sân bay của thủ đô Kuala Lumpur. Nhà lãnh đạo Mỹ cùng Thủ tướng Anwar Ibrahim di chuyển tới Hội nghị cấp cao ASEAN trên chuyên xa của Tổng thống Mỹ với biệt danh Quái thú.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ ký một thỏa thuận thương mại với Malaysia.

Theo một sự kiện bên lề hội nghị, chủ nhân Nhà Trắng cũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Đây là thỏa thuận do ông Trump làm trung gian theo sau những cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước hồi tháng 7.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký kết thỏa thuận, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Trước đó trong ngày 26.10, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur với sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và chính phủ đến từ các nước thành viên ASEAN, cùng các đối tác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị kéo dài 3 ngày từ 26 - 28.10. Trong thời gian này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hòa bình khu vực, khả năng phục hồi kinh tế và tăng trưởng bao trùm với chủ đề "Bao trùm và Bền vững".

Phiên khai mạc cũng bao gồm Lễ trao Giải thưởng ASEAN nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, cũng như lễ ký Tuyên bố kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, tượng trưng cho sự thống nhất và mở rộng của khối.

Sau buổi lễ, các nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

