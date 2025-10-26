Timor-Leste vừa chính thức gia nhập ASEAN

Các nhà lãnh đạo ASEAN tại lễ kết nạp Timor-Leste ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10.2025 ảnh: afp

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), lãnh đạo của các quốc gia thành viên đã ký văn kiện kết nạp Timor-Leste, quốc gia trẻ nhất châu Á, vào ASEAN. Đây là thành quả Timor-Leste đạt được sau 14 năm nỗ lực vận động, theo Reuters.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết sự gia nhập của Timor-Leste đã "hoàn thiện đại gia đình ASEAN", một lần nữa khẳng định vận mệnh chung và mối gắn kết sâu sắc trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao nói rằng đây là thời khắc lịch sử sau khi nước này trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

"Chúng tôi đã trải qua một con đường dài để đến ASEAN", ông Gusmao phát biểu sau lễ ký kết.

Việc kết nạp Timor-Leste, quốc gia trẻ nhất khu vực với dân số chỉ khoảng 1,4 triệu người, được xem là bước đi mang tính biểu tượng cho sự bao trùm của ASEAN. Timor-Leste, hay còn gọi là Đông Timor, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha suốt hơn 4 thế kỷ trước khi trở thành một phần của Indonesia năm 1975.

Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 với đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ độc lập, Timor-Leste chính thức được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập vào ngày 20.5.2002.

Việc trở thành một phần của ASEAN cho phép Timor-Leste tiếp cận các hiệp định thương mại tự do, những cơ hội đầu tư và mở cửa vào một thị trường khu vực rộng lớn hơn. Đây là những yếu tố cần thiết giúp quốc gia này đa dạng hóa nền kinh tế hiện phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ và khí đốt.