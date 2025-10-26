Thái Lan và Campuchia dự kiến ký thỏa thuận hòa bình ngay khi ông Trump đến Malaysia

Tổng thống Trump phát biểu với báo giới trên chiếc Không lực Một khi đang trên đường đến Malaysia ẢNH: AFP

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia ngay khi đến Malaysia vào hôm nay 26.10.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đề nghị dời thời điểm ký kết sớm hơn do Hoàng thái hậu Sirikit qua đời. Viết trên mạng xã hội khi đang trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho hay nhà lãnh đạo Thái Lan sẽ có mặt tại Malaysia "khi chúng tôi hạ cánh".

"Đáng buồn thay, Hoàng thái hậu Thái Lan vừa qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn đến nhân dân Thái Lan. Để thuận tiện cho tất cả mọi người trong sự kiện trọng đại này, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận hòa bình ngay sau khi đến nơi", ông Trump viết.

Dự kiến ông Trump sẽ đến Malaysia vào 10 giờ hôm nay 26.10 (giờ địa phương, 9 giờ tại Việt Nam), theo AP.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 25.10 thông báo hoãn chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN tại Malaysia sau khi Hoàng thái hậu Sirikit băng hà, nhưng cho biết ông vẫn muốn bay sang để ký thỏa thuận hòa bình với Campuchia, với sự chứng kiến của Tổng thống Trump.

"Tôi đã hủy chuyến đi đến Malaysia hôm nay. Tuy nhiên, liên quan thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia… tôi đã đề nghị họ dời lịch sang sáng mai", ông Anutin nói ngày 25.10.

Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã băng hà vào tối 24.10 ở tuổi 93. "Đây là mất mát to lớn đối với đất nước", Thủ tướng Anutin nói trước cuộc họp nội các khẩn cấp sáng 25.10.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Tổng thống Trump sẽ tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia trong khuôn khổ hội nghị sắp tới của ASEAN.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát vào tháng 7 dẫn đến đụng độ quân sự khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Hai bên đã đồng ý ngừng bắn, với một phần vai trò trung gian của ông Trump, sau 5 ngày giao tranh. Hai bên sau đó cũng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.