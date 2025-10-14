Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump sẽ dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
14/10/2025 16:22 GMT+7

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan hôm nay 14.10 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự lễ ký kết một 'thỏa thuận hòa bình' giữa Thái Lan và Campuchia tại hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát vào tháng 7, trở thành cuộc đụng độ quân sự nghiêm trọng nhất sau nhiều thập niên, khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo AFP. Sau 5 ngày giao tranh, hai bên đã đồng ý ngừng bắn, một phần nhờ nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu khi đang đi bộ trở về Nhà Trắng vào ngày 14.10, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza ở Ai Cập

Ảnh: Reuters

Ông Trump "rất mong được chứng kiến thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia", Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kuala Lumpur.

Ông Mohamad cho biết thêm nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thăm Malaysia vào ngày 26.10 để tham dự hội nghị cấp cap ASEAN và các hội nghị liên quan tại thủ đô Malaysia từ ngày 26-28.10. Ông Mohamad còn nói rằng Malaysia và Mỹ sẽ đóng vai trò là bên thúc đẩy "một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện hơn" giữa Thái Lan và Campuchia, theo đó "cả hai bên phải gỡ bỏ toàn bộ mìn và rút thiết bị quân sự khỏi biên giới".

"Chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể đáp ứng các điều kiện này và trong hội nghị cấp cao ASEAN, một tuyên bố có thể được ký kết. Chúng tôi có thể gọi đây là Tuyên bố Kuala Lumpur hay Hiệp định Kuala Lumpur, chúng tôi muốn đảm bảo rằng hai nước láng giềng này có thể cùng nhau tạo dựng hòa bình và thực hiện lệnh ngừng bắn", ông Mohamad nhấn mạnh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hiện là Chủ tịch ASEAN, cho hay Tổng thống Trump sẽ tham dự các cuộc họp, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Washington, theo Reuters. Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, nhưng một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters rằng chuyến đi đang được lên kế hoạch.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thái Lan cũng như Campuchia đối với phát ngôn trên của ông Mohamad.


Tin liên quan

Ông Trump kêu gọi Thái Lan - Campuchia đàm phán, Bangkok nêu điều kiện

Ông Trump kêu gọi Thái Lan - Campuchia đàm phán, Bangkok nêu điều kiện

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 9.10 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư kêu gọi Thái Lan - Campuchia đàm phán hòa bình và giải quyết tranh chấp biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan thỏa thuận hòa bình Trump ASEAN Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận