Ông Trump sẽ dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát vào tháng 7, trở thành cuộc đụng độ quân sự nghiêm trọng nhất sau nhiều thập niên, khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo AFP. Sau 5 ngày giao tranh, hai bên đã đồng ý ngừng bắn, một phần nhờ nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu khi đang đi bộ trở về Nhà Trắng vào ngày 14.10, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza ở Ai Cập Ảnh: Reuters

Ông Trump "rất mong được chứng kiến thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia", Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kuala Lumpur.

Ông Mohamad cho biết thêm nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thăm Malaysia vào ngày 26.10 để tham dự hội nghị cấp cap ASEAN và các hội nghị liên quan tại thủ đô Malaysia từ ngày 26-28.10. Ông Mohamad còn nói rằng Malaysia và Mỹ sẽ đóng vai trò là bên thúc đẩy "một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện hơn" giữa Thái Lan và Campuchia, theo đó "cả hai bên phải gỡ bỏ toàn bộ mìn và rút thiết bị quân sự khỏi biên giới".

"Chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể đáp ứng các điều kiện này và trong hội nghị cấp cao ASEAN, một tuyên bố có thể được ký kết. Chúng tôi có thể gọi đây là Tuyên bố Kuala Lumpur hay Hiệp định Kuala Lumpur, chúng tôi muốn đảm bảo rằng hai nước láng giềng này có thể cùng nhau tạo dựng hòa bình và thực hiện lệnh ngừng bắn", ông Mohamad nhấn mạnh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hiện là Chủ tịch ASEAN, cho hay Tổng thống Trump sẽ tham dự các cuộc họp, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Washington, theo Reuters. Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, nhưng một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters rằng chuyến đi đang được lên kế hoạch.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thái Lan cũng như Campuchia đối với phát ngôn trên của ông Mohamad.



