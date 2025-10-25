Lên đường công du châu Á, ông Trump sẽ gặp những nhà lãnh đạo nào?

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 25.10 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên đường công du châu Á, dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi Washington không xác nhận suy đoán rằng ông Trump có thể gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào ngày cuối cùng trong chuyến công du, với mục tiêu đạt được một "thỏa thuận toàn diện" nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ cũng sẽ đến thăm Malaysia và Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, giữa làn sóng áp thuế và các thỏa thuận địa chính trị.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump sẽ "mang lại kết quả cho người dân Mỹ tại một trong những khu vực năng động nhất thế giới về kinh tế, với việc ký kết một loạt thỏa thuận kinh tế".

Tin đồn về khả năng diễn ra cuộc gặp với ông Kim trong thời gian ông Trump ở Hàn Quốc dự hội nghị khu vực gia tăng, sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nói rằng có "khả năng đáng kể".

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp này "không nằm trong lịch trình", dù cả hai nhà lãnh đạo đều từng bày tỏ mong muốn hâm nóng lại mối quan hệ bất ngờ mà họ đã xây dựng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Trump sẽ là Malaysia, nơi ông đến vào ngày 26.10 để dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - một cuộc họp mà ông từng nhiều lần bỏ qua trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Trump dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại với Malaysia, nhưng đáng chú ý hơn, ông sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, trong khi tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng có thể gặp ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh nhằm cải thiện quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng, theo lời các quan chức của 2 nước.

Điểm đến tiếp theo của ông Trump sẽ là Tokyo, nơi ông đến vào ngày 27.10. Ông sẽ gặp bà Sanae Takaichi, chính trị gia theo đường lối bảo thủ vừa được bổ nhiệm trong tuần này làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật, vào ngày 28.10.

Nhật đã tránh được những biện pháp áp thuế nặng nề mà ông Trump từng áp dụng với nhiều quốc gia khác nhằm chấm dứt điều mà ông gọi là tình trạng mất cân bằng thương mại "đang làm thiệt hại nước Mỹ".

Tâm điểm của chuyến công du được dự đoán sẽ là Hàn Quốc, nơi ông Trump dự kiến hạ cánh tại thành phố cảng Busan vào ngày 29.10, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Trump sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, phát biểu tại bữa trưa APEC với các lãnh đạo doanh nghiệp và dùng bữa tối cùng các lãnh đạo công nghệ Mỹ bên lề hội nghị tại thành phố Gyeongju.

Vào ngày 30.10, ông Trump sẽ gặp ông Tập lần đầu tiên kể từ khi trở lại cương vị tổng thống. Các thị trường toàn cầu sẽ theo dõi sát sao xem hai nhà lãnh đạo có thể chấm dứt cuộc chiến thương mại do các biện pháp áp thuế diện rộng của ông Trump khơi mào hồi đầu năm nay hay không, đặc biệt sau tranh cãi gần đây về việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên kỳ vọng sẽ có đột phá nào. "Cuộc gặp này sẽ chỉ là một dữ kiện trong tiến trình hiện có, chứ không phải bước ngoặt trong quan hệ song phương", ông Ryan Hass, chuyên viên cao cấp tại Viện Brookings (Mỹ), nhận định.