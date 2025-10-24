Ông Trump xác nhận gặp ông Tập, hé lộ câu hỏi đầu tiên

Tối 24.10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump sẽ khởi hành chuyến công du châu Á gồm 3 nước Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông sẽ phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Vào sáng 30.10 giờ địa phương tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump sẽ dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói ngày 23.10, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 6.2019 ẢNH: AP

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này trong khi Cố vấn an ninh tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 24.10 cho hay Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ thăm cấp nhà nước Hàn Quốc vào tuần sau, khi Seoul tổ chức hội nghị APEC.

Cuộc gặp diễn ra giữa thời điểm cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vào đầu tháng 10, với việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Ông Trump lập tức đáp trả bằng lời đe dọa đánh thuế và các biện pháp khác.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã dịu giọng gần đây và lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ra về với kết quả rất tốt và tất cả mọi người sẽ rất vui", ông Trump dự báo về cuộc gặp tới.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng điều đầu tiên ông đề cập với ông Tập sẽ là về vấn đề fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì uống thuốc quá liều tại Mỹ.



Các nhà đàm phán của hai nước sẽ gặp nhau tại Malaysia trong cuối tuần này để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của hai lãnh đạo.

Ngày 26.10, ông Trump sẽ đến Malaysia, gặp Thủ tướng Anwar Ibrahim và dự buổi ăn tối kết hợp làm việc với đại diện các nước ASEAN. Sau đó, ông bay sang Tokyo vào ngày 27.10 để gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 28.10.

Ngày 29.10, lãnh đạo Mỹ sẽ sang Hàn Quốc và gặp Tổng thống Lee Jae-myung. Ông Trump sẽ phát biểu tại hội nghị CEO bên lề APEC và dự buổi ăn tối làm việc của các lãnh đạo Mỹ-APEC.