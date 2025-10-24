Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump xác nhận gặp ông Tập, hé lộ câu hỏi đầu tiên

Vi Trân
Vi Trân
24/10/2025 09:51 GMT+7

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC ở Hàn Quốc vào tuần sau.

Tối 24.10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump sẽ khởi hành chuyến công du châu Á gồm 3 nước Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông sẽ phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Vào sáng 30.10 giờ địa phương tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump sẽ dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói ngày 23.10, theo Reuters.

Ông Trump xác nhận gặp ông Tập, hé lộ câu hỏi đầu tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 6.2019

ẢNH: AP

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này trong khi Cố vấn an ninh tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 24.10 cho hay Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ thăm cấp nhà nước Hàn Quốc vào tuần sau, khi Seoul tổ chức hội nghị APEC.

Cuộc gặp diễn ra giữa thời điểm cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vào đầu tháng 10, với việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Ông Trump lập tức đáp trả bằng lời đe dọa đánh thuế và các biện pháp khác.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã dịu giọng gần đây và lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ra về với kết quả rất tốt và tất cả mọi người sẽ rất vui", ông Trump dự báo về cuộc gặp tới.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng điều đầu tiên ông đề cập với ông Tập sẽ là về vấn đề fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì uống thuốc quá liều tại Mỹ.

Ông Trump sắp thăm 3 nước châu Á, dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Các nhà đàm phán của hai nước sẽ gặp nhau tại Malaysia trong cuối tuần này để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới của hai lãnh đạo.

Ngày 26.10, ông Trump sẽ đến Malaysia, gặp Thủ tướng Anwar Ibrahim và dự buổi ăn tối kết hợp làm việc với đại diện các nước ASEAN. Sau đó, ông bay sang Tokyo vào ngày 27.10 để gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 28.10.

Ngày 29.10, lãnh đạo Mỹ sẽ sang Hàn Quốc và gặp Tổng thống Lee Jae-myung. Ông Trump sẽ phát biểu tại hội nghị CEO bên lề APEC và dự buổi ăn tối làm việc của các lãnh đạo Mỹ-APEC.

Tin liên quan

Ông Trump tiết lộ 'át chủ bài đàm phán' với ông Tập

Ông Trump tiết lộ 'át chủ bài đàm phán' với ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng đậu nành sẽ là chủ đề thảo luận chính khi ông gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào 4 tuần tới.

Khám phá thêm chủ đề

Trump tập cận bình thương chiến mỹ trung APEC ASEAN chiến tranh thương mại fentanyl
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận