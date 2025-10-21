Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

Vi Trân
Vi Trân
21/10/2025 12:37 GMT+7

Sáng 21.10, Hạ viện Nhật Bản đã tạo cột mốc lịch sử khi bỏ phiếu bầu bà Takaichi Sanae làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước mặt trời mọc.

Hãng Kyodo News đưa tin bà Takaichi Sanae (64 tuổi), lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã nhận được 237 phiếu trong tổng số 465 nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản để trở thành thủ tướng.

Hạ viện Nhật Bản bầu bà Takaichi Sanae làm thủ tướng - Ảnh 1.

Bà Takaichi Sanae, lãnh đạo LDP, tại Hạ viện Nhật Bản ngày 21.10

ẢNH: AP

Nữ chính trị gia sẽ cần chờ Thượng viện phê chuẩn và nhậm chức trong chiều tối nay để kế nhiệm ông Ishiba Shigeru, trở thành thủ tướng thứ 104 trong lịch sử đất nước.

Tháng trước, ông Ishiba công bố quyết định từ chức lãnh đạo LDP để nhận trách nhiệm về thất bại trong các cuộc bầu cử. Dù LDP vẫn là đảng lớn nhất trong quốc hội nhưng không còn giữ thế đa số nữa.

LDP sau đó tổ chức bầu lãnh đạo mới và bà Takaichi vượt qua các ứng viên khác để giành chiến thắng vào hôm 4.10. Một biến cố xảy ra sau đó khi đảng Komeito bất ngờ rút khỏi liên minh tồn tại 26 năm qua với LDP.

Đảng cầm quyền khi đó đã thỏa thuận lập chính phủ cùng đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mở đường cho bà Takaichi Sanae trở thành nữ thủ tướng đầu tiên.

Người dân quê hương kỳ vọng gì ở nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản?

Bà Takaichi dự kiến công bố nội các mới trong ngày 21.10. JIP thông báo sẽ không tham gia chính phủ của bà Takaichi cho đến khi đảng này tự tin về mối quan hệ với LDP.

Dù liên minh với JIP nhưng chính phủ của bà Takaichi vẫn là chính phủ thiểu số và sẽ cần sự ủng hộ từ các đảng khác để thông qua luật. Hôm 20.10, bà cam kết sẽ đưa nền kinh tế Nhật Bản mạnh lên và tái định hình đất nước theo hướng có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai, theo AFP.

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã đạt thỏa thuận lập chính phủ cùng đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mở đường cho bà Takaichi Sanae trở thành nữ thủ tướng đầu tiên.

