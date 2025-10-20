Bà Takaichi bước một chân vào lịch sử

Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) Sanae Takaichi ảnh: reuters

Hai đảng này cùng nhau có được 231 trong tổng số 465 ghế trong hạ viện, tức là chỉ thiếu có 2 phiếu bầu để đạt được đa số tối thiểu cần thiết là 233 ghế dân biểu. Cũng vì hai đảng này liên minh nhưng vẫn chưa chiếm được đa số trong hạ viện, nên rất có thể cuộc bầu cử thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ diễn ra trong mấy ngày tới được ngã ngũ ở vòng bầu thứ hai giữa 2 ứng cử viên giành về được nhiều phiếu bầu ở vòng đầu. Khi ấy, cơ hội đắc cử của bà Takaichi được coi là gần như chắc chắn.

Cho nên có thể nói rằng bà Takaichi đã xoay chuyển tình thế một cách rất ngoạn mục, sau khi liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Komeito bị tan rã. Sự ủng hộ của JIP trên thực tế đã giúp bà Takaichi bước được một chân vào lịch sử chính trị quyền lực của xứ Phù Tang là làm cho đảo quốc lần đầu tiên có được nữ thủ tướng.

Với sự ủng hộ của JIP, bà Takaichi có thể cầm quyền nhưng liên minh cầm quyền này vẫn chỉ là liên minh cầm quyền thiểu số. So với những người tiền nhiệm thì điểm xuất phát của bà Takaichi về cầm quyền ở Nhật Bản không được thuận lợi, khó khăn và thách thức vì thế không chỉ sẽ nhiều hơn mà còn khó khắc phục hơn.

Để có thể cầm quyền thành công và tạo chuyển biến về chính trị - xã hội và kinh tế ở Nhật Bản thuận lợi nhất cho LDP và liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội tới, bà Takaichi đồng thời phải gây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ LDP, duy trì liên minh với JIP và tranh thủ cả những đảng phái nhỏ khác nữa trong quốc hội Nhật Bản.