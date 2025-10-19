Đảng cầm quyền Nhật Bản tìm được đối tác, bà Takaichi lại sáng cửa thành thủ tướng

Hãng Kyodo News ngày 19.10 đưa tin đảng cầm quyền Nhật Bản LDP và JIP đã đạt thỏa thuận để lập chính phủ liên minh. Lãnh đạo LDP Takaichi Sanae và lãnh đạo JIP Yoshimura Hirofumi dự kiến ký thỏa thuận vào ngày 20.10.

Các lãnh đạo JIP (trái) và LDP gặp nhau tại Tokyo hôm 16.10. Bà Takaichi Sanae (thứ ba từ phải sang) dự kiến sẽ được bỏ phiếu làm Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 21.10 ẢNH: REUTERS

Bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ của LDP trong tháng này để thay thế Thủ tướng Ishiba Shigeru làm lãnh đạo đảng. Tại Nhật Bản, lãnh đạo đảng cầm quyền thường sẽ trở thành thủ tướng.

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử, đảng Komeito, đối tác của LDP trong chính phủ, bất ngờ chấm dứt mối quan hệ kéo dài 26 năm của hai bên, khiến LDP phải lập tức đàm phán với các đảng khác để có đủ phiếu giúp lập chính phủ bởi LDP không giữ thế đa số tại hạ viện

Để có được sự đồng ý của JIP, LDP đã đưa ra một số cam kết chính sách như sẽ hướng đến việc cấm nhận tài trợ từ các công ty và tổ chức, miễn thuế đối với sản phẩm thực phẩm Nhật Bản.

Đồng lãnh đạo JIP Fujita Fumitake hôm 17.10 cho biết 2 đảng đã đạt tiến triển lớn trong các cuộc đối thoại liên minh.

Các nghị sĩ JIP dự kiến bỏ phiếu cho bà Takaichi trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại hạ viện vào ngày 21.10. Tuy nhiên, theo Kyodo News, đảng này chưa có ý định tham gia nội các ban đầu của bà Takaichi.

Nếu đắc cử, bà Takaichi sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Dù vậy, giới quan sát dự báo bà sẽ gặp thách thức trong việc thúc đẩy chính sách bởi liên minh LDP và JIP không chiếm đủ đa số ghế tại hạ viện.