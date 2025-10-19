Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng cầm quyền Nhật Bản tìm được đối tác, bà Takaichi lại sáng cửa thành thủ tướng

Vi Trân
Vi Trân
19/10/2025 10:40 GMT+7

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã đạt thỏa thuận lập chính phủ cùng đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mở đường cho bà Takaichi Sanae trở thành nữ thủ tướng đầu tiên.

Hãng Kyodo News ngày 19.10 đưa tin đảng cầm quyền Nhật Bản LDP và JIP đã đạt thỏa thuận để lập chính phủ liên minh. Lãnh đạo LDP Takaichi Sanae và lãnh đạo JIP Yoshimura Hirofumi dự kiến ký thỏa thuận vào ngày 20.10.

Đảng cầm quyền Nhật Bản tìm được đối tác, bà Takaichi lại sáng cửa thành thủ tướng- Ảnh 1.

Các lãnh đạo JIP (trái) và LDP gặp nhau tại Tokyo hôm 16.10. Bà Takaichi Sanae (thứ ba từ phải sang) dự kiến sẽ được bỏ phiếu làm Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 21.10

ẢNH: REUTERS

Bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ của LDP trong tháng này để thay thế Thủ tướng Ishiba Shigeru làm lãnh đạo đảng. Tại Nhật Bản, lãnh đạo đảng cầm quyền thường sẽ trở thành thủ tướng.

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử, đảng Komeito, đối tác của LDP trong chính phủ, bất ngờ chấm dứt mối quan hệ kéo dài 26 năm của hai bên, khiến LDP phải lập tức đàm phán với các đảng khác để có đủ phiếu giúp lập chính phủ bởi LDP không giữ thế đa số tại hạ viện

Để có được sự đồng ý của JIP, LDP đã đưa ra một số cam kết chính sách như sẽ hướng đến việc cấm nhận tài trợ từ các công ty và tổ chức, miễn thuế đối với sản phẩm thực phẩm Nhật Bản.

Người dân quê hương kỳ vọng gì ở "bà đầm thép" của Nhật Bản?

Đồng lãnh đạo JIP Fujita Fumitake hôm 17.10 cho biết 2 đảng đã đạt tiến triển lớn trong các cuộc đối thoại liên minh.

Các nghị sĩ JIP dự kiến bỏ phiếu cho bà Takaichi trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại hạ viện vào ngày 21.10. Tuy nhiên, theo Kyodo News, đảng này chưa có ý định tham gia nội các ban đầu của bà Takaichi.

Nếu đắc cử, bà Takaichi sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Dù vậy, giới quan sát dự báo bà sẽ gặp thách thức trong việc thúc đẩy chính sách bởi liên minh LDP và JIP không chiếm đủ đa số ghế tại hạ viện.

Tin liên quan

Đảng cầm quyền Nhật Bản gặp nguy

Đảng cầm quyền Nhật Bản gặp nguy

Đảng Dân chủ tự do (LDP) đối mặt thách thức sống còn khiến cho chủ tịch đảng này Sanae Takaichi có thể thất bại trong việc trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản ldp Takaichi Sanae Thủ tướng Nhật Bản JIP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận