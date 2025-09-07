Thủ tướng Nhật Bản từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền

"Tôi đã quyết định từ chức chủ tịch đảng LDP", AFP dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ishiba Shigeru trong họp báo ngày 7.9.

Cũng tại họp báo, ông Ishiba nói rằng quyết định từ chức đến từ việc đàm phán thuế quan với Mỹ đã đạt được những cột mốc vào ngày 5.9, liên quan việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế ở mức 15% đối với hàng hóa từ Nhật Bản, bao gồm ô tô.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ẢNH: REUTERS

"Tôi luôn nói rằng tôi sẽ quyết định phải làm gì vào thời điểm thích hợp. Khi đàm phán thuế quan với Mỹ đang đi đến một giai đoạn nhất định, tôi tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Tôi quyết định nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo", ông Ishiba nói trong ngày 7.9, theo The Japan Times.

Quyết định từ chức được đưa ra chưa đầy một năm sau khi ông trở thành chủ tịch LDP và nhậm chức thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10.2024. Đảng LDP sau đó đánh mất thế đa số ở cả lưỡng viện quốc hội.

Theo Nikkei Asia, tuyên bố từ chức của ông Ishiba được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin LDP sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 8.9 để bàn về kế hoạch bầu cử sớm chọn ra lãnh đạo đảng.

Đài NHK của Nhật Bản cho biết Thủ tướng Ishiba quyết định rời bỏ chức vụ nhằm tránh gây chia rẽ trong nội bộ LDP. Theo quy định, nếu đa số nghị sĩ LDP và các chi hội cấp tỉnh của đảng đồng ý bầu cử sớm thì đảng phải tổ chức bầu cử.

Theo The Japan Times, cho đến tuần trước, Thủ tướng Ishiba vẫn thể hiện quyết tâm đảm nhận chức vụ và giải quyết nhiều thách thức mà chính phủ Nhật Bản phải đối mặt, đặc biệt là về kinh tế. Mới hôm 5.9, ông Ishiba đã cam kết sẽ lãnh đạo chính phủ thực hiện gói kích thích kinh tế trong những tháng tới.

Vào ngày 7.9, truyền thông Nhật Bản cho hay ông Ishiba đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Koizumi Shinjiro và Phó chủ tịch LDP, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide. Hai quan chức này được cho là đã thuyết phục ông Ishiba từ chức.