Liên minh láng giềng gần

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
08/10/2025 09:17 GMT+7

Úc và Papua New Guinea vừa mở ra trang sử quan hệ song phương mới và tạo thành tác nhân địa chính trị khu vực mới với việc ký kết thỏa thuận phòng thủ chung mà trong thực chất là một liên minh quân sự và an ninh không chính thức.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngợi ca đó là thỏa thuận lịch sử. Sự ca ngợi này không quá lời, vì sau hơn 70 năm thì Úc mới lại ký kết một thỏa thuận liên minh như vậy. Và đối với Papua New Guinea, đó là thỏa thuận liên minh quân sự và an ninh đầu tiên trong lịch sử quốc gia.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tại buổi ký kết hiệp ước ngày 6.10.2025

ảnh: reuters

Papua New Guinea không chỉ là láng giềng gần của Úc mà còn nằm ở khu vực địa lý đang có cuộc cạnh tranh rất quyết liệt giữa nhiều đối tác lớn về gây dựng và tăng cường ảnh hưởng đối với các đảo quốc trong khu vực. Tuy Papua New Guinea quả quyết liên minh quân sự và an ninh với Úc không nhằm đối phó cụ thể nước nào trong cũng như ngoài khu vực nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không khó khăn gì để có thể nhận thấy được đối tượng chính mà Úc nhằm đối phó với liên minh quân sự và an ninh này.

Có 3 nội dung đáng được chú ý đến nhất và tạo nên bản chất đặc biệt nhất của thỏa thuận phòng thủ chung trên giữa Úc và Papua New Guinea. 

Thứ nhất là quan điểm coi thách thức và đe dọa an ninh đối với bên này cũng là thách thức và đe dọa an ninh đối với bên kia. 

Thứ hai là cam kết trợ giúp phòng thủ và an ninh lẫn nhau khi một trong hai bên bị bên nào đó khác tấn công. 

Thứ ba là công dân Papua New Guinea từ nay có thể tham gia quân ngũ của quân đội Úc. Thỏa thuận giúp đảo quốc nhỏ có chỗ dựa gần và giúp quốc đảo lớn có lợi thế đối phó xa.

Triển vọng thay đổi cục diện về đất hiếm

Tuy mới là dự định và các cuộc thương thảo mới chỉ bắt đầu, nhưng chủ ý của Trung Quốc và Malaysia về hợp tác tinh chế đất hiếm ở Malaysia đã đủ để khiến thế giới phải lưu tâm.

Thái Bình Dương papua new guinea thỏa thuận úc
