Triển vọng thay đổi cục diện về đất hiếm

PHẠM LỮ
03/10/2025 09:40 GMT+7

Tuy mới là dự định và các cuộc thương thảo mới chỉ bắt đầu, nhưng chủ ý của Trung Quốc và Malaysia về hợp tác tinh chế đất hiếm ở Malaysia đã đủ để khiến thế giới phải lưu tâm.

Malaysia hiện đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc về sản lượng đất hiếm đã được tinh chế. Malaysia sử dụng công nghệ tinh chế đất hiếm của Hãng Lynas Rare Earths của Úc. Dự án hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp Malaysia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có được công nghệ tinh chế đất hiếm của hai đối tác bên ngoài là Úc và Trung Quốc.

Triển vọng thay đổi cục diện về đất hiếm - Ảnh 1.

Một mẫu nguyên tố đất hiếm trong phòng lab ở Paris, Pháp

Ảnh: reuters

Đối với cả Trung Quốc lẫn Malaysia, dự án này có tầm quan trọng chiến lược to lớn và lâu dài vì sẽ làm thay đổi căn bản chuỗi cung ứng toàn cầu về đất hiếm, qua đó làm thay đổi căn bản cục diện thế mạnh và ảnh hưởng hiện tại trên thế giới về đất hiếm.

Hợp tác với Malaysia trên lĩnh vực này, Trung Quốc đánh đổi việc chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tinh chế đất hiếm cho Malaysia để lấy về hai lợi ích lớn là vừa gia tăng ưu thế nổi trội của Trung Quốc về cung ứng đất hiếm cho các đối tác trên thế giới, vừa có khả năng kiểm soát ngành công nghiệp và sản lượng đất hiếm mà Malaysia có thể tinh chế được và cung ứng cho thế giới. Trong chừng mực nhất định, Trung Quốc có thể qua đó ràng buộc Malaysia chặt chẽ hơn vào quan hệ nói chung với Trung Quốc.

Malaysia sẽ có được kỹ thuật và công nghệ mới để phát triển ngành công nghiệp tinh chế đất hiếm. Đất hiếm là nguyên vật liệu chiến lược nên con bài đất hiếm của Malaysia nhờ sự hợp tác đặc biệt này với Trung Quốc có ý nghĩa càng thêm chiến lược. Đất hiếm và quan hệ hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp Malaysia gia tăng đáng kể vị thế và ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về đất hiếm và trong các mối quan hệ đối ngoại của Malaysia, đặc biệt với các đối tác lớn.

Bên nào cũng chạy đua với thời gian

