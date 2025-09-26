Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bên nào cũng chạy đua với thời gian

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
26/09/2025 09:34 GMT+7

Càng gần tới thời hạn 27.9 càng có thêm nỗ lực ngoại giao từ nhiều bên nhằm ngăn cản việc LHQ buộc phải tái áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Iran.

Ngày 28.8 vừa qua, ba nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA) hồi năm 2015 là Anh, Đức và Pháp đã yêu cầu LHQ làm việc này sau khi tối hậu thư của họ bị Iran bác bỏ. Hội đồng Bảo an LHQ sau đó cũng không thông qua được nghị quyết kéo dài thời gian đàm phán trước khi LHQ kích hoạt trở lại những biện pháp chính sách trừng phạt Iran.

Iran chạy đua với thời gian trước áp lực từ LHQ và các Bên liên quan - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24.9

ảnh: reuters

Trong bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng LHQ năm nay, Tổng thống Iran khẳng định nước này chưa từng có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngay lập tức, một đại diện chính phủ Mỹ đã lên tiếng quả quyết phía Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. 

Bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Pháp và Tổng thống Iran đã gặp nhau cũng để trao đổi về những bước đi cần thiết nhanh chóng tiếp theo giúp ngăn LHQ áp dụng trở lại những biện pháp trừng phạt Iran.

Iran sẽ gặp thêm khó khăn về chính trị và kinh tế, thương mại và tài chính nếu bị LHQ áp trừng phạt. Nhưng Iran lại không muốn từ bỏ chương trình hạt nhân vì không thể tin tưởng vào cam kết trên giấy của phương Tây, đặc biệt sau cuộc chiến mới rồi với Israel và Mỹ. Vì thế, Iran cần thêm thời gian để đàm phán về giải pháp chính trị. 

Phía bên kia muốn ép Iran nhượng bộ nhưng cũng muốn đàm phán với Iran để không đẩy nước này vào tình thế càng quyết tâm thúc đẩy chương trình hạt nhân. Cho nên tất cả giờ đều như ở trước bước ngoặt định mệnh và phải chạy đua với thời gian. 

Iran tung tài liệu, hình ảnh bộc lộ chương trình hạt nhân tuyệt mật của Israel

EU coi trọng đối tác xa

EU coi trọng đối tác xa

EU vừa công bố định hướng chiến lược mới cho quan hệ với Ấn Độ. Văn kiện chính sách này có tên gọi chính thức là Chương trình nghị sự chiến lược mới cho mối quan hệ giữa EU và Ấn Độ.

Dùng quân chủ tranh thủ thượng khách

Pakistan - Ả Rập Xê Út: Liên minh liên kết số phận

Xem thêm bình luận