Chủ tịch nước dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Sáng 22.9 (giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập LHQ. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao VN tham dự lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có 103 nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên LHQ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Trước đó, tối 21.9 theo giờ địa phương (sáng 22.9 theo giờ VN), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến TP.New York (Mỹ), tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Sáng 22.9, giờ địa phương, tại trụ sở LHQ ở TP.New York (Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ ẢNH: TTXVN

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm VN và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Sáng 22.9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu. Đồng thời, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt - Mỹ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện VN và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN tại New York…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào VN

Trước đó sáng 21.9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, bang Washington, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris. Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu. Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của VN để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác VN. Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa VN trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỉ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê…

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của VN để đưa vào hệ thống phân phối của Costco. Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của VN trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, VN sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại VN. Nêu rõ VN kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết VN cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư.

Sáng cùng ngày, tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn nghị sĩ bang Oregon do Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban Phát triển kinh tế Hạ viện Oregon, làm trưởng đoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của VN trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Chủ tịch nước khẳng định VN hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại VN; đề nghị Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương VN - Mỹ, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ VN trong phát triển kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của VN và đưa VN ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.