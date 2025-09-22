Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Costco đầu tư tại Việt Nam

Trong buổi tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Ông Ron Vachris tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỉ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Nêu rõ Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Thúc đẩy hợp tác với bang Oregon

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn nghị sĩ bang Oregon do Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm trưởng đoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường với Hạ nghị sĩ bang Oregon Daniel Lộc Nguyễn ẢNH: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đây là thời điểm để Việt Nam và Mỹ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại sau 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045, theo đó cần sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các nước, trong đó có Mỹ và bang Oregon.

Đánh giá Oregon là "Khu rừng Sillicon", một trong những trung tâm hàng đầu của Mỹ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đề nghị Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các nghị sỹ tiếp tục khuyến khích cộng đồng người Việt tại Oregon phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Đoàn nghị sĩ bang Oregon bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Các nghị sĩ cho biết bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh.

Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon trong thời gian tới. Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.