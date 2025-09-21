Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
21/09/2025 09:26 GMT+7

Sáng 21.9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt có Bí thư T.Ư Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ

ẢNH: TTXVN

Việc Chủ tịch nước dự Phiên Thảo luận chung cấp cao đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên Hiệp Quốc.

Sự tham gia của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của Liên Hiệp Quốc, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Mặt khác, chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là dịp để cả hai nước cùng nhìn lại hành trình từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, tới Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới.

Tin liên quan

Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và gặp lãnh đạo Mỹ

Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và gặp lãnh đạo Mỹ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80 và sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ trong chuyến công tác từ ngày 21 - 24.9.

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường Liên Hiệp Quốc Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận