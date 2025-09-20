Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và gặp lãnh đạo Mỹ

Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều mục tiêu cả về song phương và đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân ẢNH: TTXVN

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác của Chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc và 80 Quốc khánh Việt Nam.

"Trên bình diện đa phương, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả", ông Giang khẳng định.

Thông qua chuyến công tác, Việt Nam sẽ truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam luôn chủ động tham gia và đóng góp một cách tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt vào những thời điểm Liên Hiệp Quốc cần sự ủng hộ và đồng hành của các quốc gia chủ chốt như Việt Nam.

"Dự kiến, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc", ông Giang cho biết.

Đây cũng là dịp để Việt Nam vận động sự hợp tác và hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc cũng như các đối tác quốc tế cho các ưu tiên lớn của đất nước.

Cụ thể, Việt Nam đang chuẩn bị cho các trọng trách quốc tế quan trọng, bao gồm việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào ngày 25.10, và chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026. Đồng thời, Việt Nam cũng đang trong quá trình ứng cử vào một số vị trí quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc.

Trên bình diện song phương, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để cả Việt Nam và Mỹ cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỷ từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, rồi Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đề cao những nguyên tắc nền tảng của quan hệ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Theo đó, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, và chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ;.

Nền tảng vững chắc của hợp tác

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ẢNH: BNG

"Liên Hiệp Quốc đã luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh cho đến quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng", ông Giang khẳng định.

Về phần mình, Việt Nam ngày càng đóng góp thực chất và sâu rộng trên mọi lĩnh vực ưu tiên của Liên Hiệp Quốc, từ ý tưởng đến hành động cụ thể. Nhiều sáng kiến của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam cũng là nước đi đầu trong cải tổ Liên Hiệp Quốc và hiện nằm trong nhóm quốc gia thực hiện Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Việt Nam đã cử gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia các phái bộ Liên Hiệp Quốc, với tỷ lệ nữ quân nhân đạt 16%, vượt mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra.

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, Việt Nam được nhìn nhận là hình mẫu về hợp tác hiệu quả với Liên Hiệp Quốc, một đối tác đáng tin cậy trong thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.

Đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, ông Giang cho biết, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã đạt được những bước tiến to lớn, trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn quá khứ và hướng tới tương lai.

Quan hệ chính trị không ngừng được thúc đẩy qua các chuyến thăm cấp cao, bao gồm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9.2024 và 4 cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước kể từ đó. Phía Mỹ liên tục tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Về kinh tế, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mốc 100 tỉ USD. Hai bên đang đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực của tương lai, với việc Mỹ ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng để hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Hợp tác quốc phòng - an ninh, đặc biệt trong khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng đạt nhiều tiến triển tích cực.