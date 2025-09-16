Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, công tác tại Mỹ

Ngày 16.9, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 - 24.9.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân ẢNH:TTXVN

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ 22 - 30.9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc.

Năm nay tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và trong 80 năm qua, Liên Hiệp Quốc đã thắp sáng niềm tin và hy vọng về nền hòa bình lâu dài và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, dân tộc, giúp chứng minh tầm quan trọng, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa đa phương và khẳng định vai trò không thể thay thế trong hiện thực hóa khát vọng của nhân loại về một thế giới tốt đẹp hơn.

Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đồng hành cùng Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế trong giải quyết khó khăn, vượt qua thách thức, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở từng quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân.

Về quan hệ Việt - Mỹ, năm nay, Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ trong 3 thập kỷ, hai nước đã chuyển mình từ việc hàn gắn vết thương chiến tranh và trở thành đối tác đáng tin cậy, cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh.

Kinh tế là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong hợp tác giáo dục, Việt Nam là nguồn sinh viên nước ngoài lớn thứ 6 tại Mỹ, với khoảng 30.000 sinh viên đang học tập và con số này đang tăng.

Gần đây, các cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, cũng như các hoạt động của phái đoàn cấp cao hai nước cho thấy quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất.