Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Úc Sam Mostyn

Tham dự lễ đón Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân có quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3.2024.
Với nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
